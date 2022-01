Dólar blue hoy: subió tres pesos, cerró a $ 217 y marcó nuevo récord histórico

Sobre el cierre de la semana, el dólar blue se vendió en el mercado paralelo a $ 217, por lo que aumentó tres pesos respecto de la jornada del jueves y alcanzó un nuevo máximo histórico. De esta forma, se posiciona como una de las divisas más caras en el mercado cambiario. Actualmente, la brecha entre el billete libre y el oficial trepa al 108%, acercándose cada vez más al techo de 150% que se llegó a observar a mediados de octubre de 2020.

Según fuentes del mercado, el Banco Central finalizó la fecha con compras netas por unos U$S 10 millones. El volumen operado en el segmento de contado fue de U$S 269,823 millones, en futuros MAE U$S 20 millones y en el Rofex U$S 390 millones.

A su vez, el dólar financiero operó en verde. El MEP subió más de 1% y supera los $ 215, mientras el contado con liquidación (CCL) que se opera de forma libre anota subas generalizadas de hasta 1% y cotizó entre $ 221 y $ 224.

Por último, el dólar oficial el minorista avanzó a $ 109,87 en el promedio de las entidades financieras que releva el Banco Central, mientras el mayorista se posicionó en $ 104,38, marcando nuevamente un avance de siete centavos respecto al cierre anterior. En tanto, el riesgo país aumentaba 1,3% y se ubicaba en 1.915 puntos básicos, según el índice que elabora el JP Morgan.

Mercados financieros

Las principales bolsas internacionales y el petróleo operaban con caídas en los mercados de referencia, mientras que el petróleo cotizaba en alza. Los índices, y en especial los papeles tecnológicos, sufren del endurecimiento de las políticas monetarias por parte de la Reserva Federal (FED) del cual ahora se esperan, al menos, cuatro subas en sus tasas de referencia para este año.

La FED fue blanco de criticas hoy por parte de la titular del FMI, Kristalina Georgieva, quien, en un panel en el Foro de Davos, manifestó que una suba en las tasas puede traer consecuencias en los países con alta tenencia de bonos de deuda en dólares.

Los mercados también se muestran desmotivados por una posible ralentización generalizada en la economía, con una temporada de balances empresariales que decepcionó en algunos casos.