El dólar blue se mostró estable y cotizó a $ 159. El mercado cambiario no se movió demasiado mientras el Banco Central (BCRA) compró unos U$S 100 millones, con lo que el saldo a favor de la autoridad monetaria esta semana asciende a U$S 3500 millones.

En tanto, el dólar mayorista se posicionó en los $ 85,65, 10 centavos arriba del miércoles. Por su parte, las cotizaciones financieras operaron en alza.

El dólar MEP se movió en los $ 146,36 (1,1%), mientras que el contado con liqui se vendió a $ 147,13 (1,6%). Además, el promedio entre bancos que realiza el BCRA se colocó en los $ 91,17, lo que llevó el valor del dólar solidario a los $ 150,64.

Durante la rueda, el volumen operado en el segmento de contado fue de U$S 386,770 millones, no se registraron operaciones en el sector de futuros MAE y en Rofex el volumen alcanzó los U$S 230 millones.

Mercados financieros

El S&P Merval cayó 0,06% hasta las 50.930 unidades. Descendieron en el panel de la bolsa porteña YPF (-3,2%), Edenor (-1,5%) y Sociedad Comercial del Plata (-0,4%). A su vez, crecieron Ternium (1,3%), Telecom (1,2%) y Cresud (1,1%).

En cuanto a los papeles que cotizan en la bolsa de Nueva York (ADR), operaron en rojo. Registraron las mayores mermas Despegar con 4,8%, seguido por Ternium (-3,7%), Tenaris (-2,8%) y Cresud (-2,4%). A contramano, ascendieron Corporación América (4,5%), Grupo Supervielle (1,3%) e IRSA Propiedades Comerciales (1%).

En cuanto al riesgo país, el indicador creado por JP Morgan para medir la diferencia de rendimiento entre los bonos del Tesoro de Estados Unidos y los del resto del mundo, tira a la baja 0,1% hasta los 1.449 puntos.