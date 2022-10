Dólar blue hoy: el 12 de octubre subió cuatro pesos y cerró a $ 284

El paralelo aumentó tras el anuncio de tres tipos de dólares nuevos. Según fuentes del mercado, el Banco Central terminó su participación con ventas por US$ 85 millones para atender la demanda de divisas en el mercado.

En una jornada al alza para el mercado cambiario, el dólar blue anotó una suba de cuatro pesos y cerró a $ 284. De esta manera, la brecha entre el tipo de cambio oficial y el ilegal que se transa en las cuevas clandestinas s eubica en el 95% promedio.

Según fuentes del mercado, el Banco Central terminó su participación con ventas por US$ 85 millones para atender la demanda de divisas en el mercado. El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 304,248 millones, en futuros MAE US$ 152,017 millones y en el Rofex US$ 395 millones.

Por su parte, la cotización del dólar oficial minorista se ofreció para la venta a $ 157,88 promedio, con una suba de 12 centavos respecto de ayer. Siguiendo esta misma curva, el dólar denominado solidario se comercializó a $ 260,50.



En tanto, en el mercado bursátil el dólar contado con liquidación avanzó 0,6% hasta $ 305,51 por unidad, y el dólar MEP escaló 1,3% y se transó a $ 292,55. Por último, en el mercado mayorista la divisa estadounidense se ubicó en un promedio de $ 151,04, con un aumento de 35 centavos respecto del último cierre.

Dólar Qatar y dólar Coldplay

En el caso de que las compras efectuadas sean superiores a los 300 dólares, el dólar tarjeta estará compuesto por la cotización oficial (157 pesos en Banco Nación) sumado al Impuesto PAIS (30%), la percepción a cuenta de Ganancias y Bienes Personales (45%), y una percepción adicional a cuenta de bienes personales (25%). Será para consumos referidos a pasajes al exterior y paquetes turísticos y el valor se ubicará alrededor de los $ 314.

Desde el Ministerio de Economía apuntaron que con esta medida no se ven afectados el 93% (considerando como promedio el último mes de agosto) de las personas con consumos en dólares con tarjetas. Cabe remarcar que se mantendrán sin cambios el pago de aplicaciones y streaming (Netflix, Spotify, etc).

Por otra parte, se oficializarán dos nuevos tipos de cambio alternativos. Por un lado, el dólar cultural, que se venderá en torno a los $ 200 y estará compuesto por la cotización del dólar oficial más el Impuesto País. En este caso, englobará los servicios contratados en el exterior de recreaciones y actividades artísticas (recitales, actividades deportivas, entre otros gastos de esparcimiento). Además, cada sujeto del exterior (por ejemplo, artista musical) recibe la retención del impuesto a las ganancias que le practica el sujeto local que paga la contratación. Entrará en vigencia a partir del miércoles 12 de octubre.

En tanto, también dará inicio el dólar suntuario, que se ubicará en la misma cotización que el dólar tarjeta , ya que su composición será la misma. Estará destinado a la compra de productos o servicios que caracterizan a personas de alto poder adquisitivo, como motos de alta gama, embarcaciones, automóviles de alta gama, bebidas alcohólicas premium; relojes, perlas, diamantes y otras piedras preciosas, máquinas tragamonedas y máquinas para minar criptomonedas.

Mercados financieros

El índice S&P Merval retrocedía 0,46% y se ubicaba en 136.410,24 unidades pasada la media rueda en el mercado porteño, mientras que las acciones de empresas argentinas en Wall Street bajaban hasta 4,7%. En el panel líder de la bolsa porteña, los papeles de Cablevisión y Transportadora Gas del Norte anotaban caídas de 3,87% y 3,60%, en ese orden.

En tanto, los ADRs de empresas argentinas en Wall Street marcaban mayoría de descensos, en una jornada en la que Edenor lideraba ese lote con una baja de 4,7%.

En el segmento de renta fija, los bonos en dólares registraban pérdidas de hasta 3,8%, mientras que los títulos en pesos operaban con alzas de hasta 0,6%. Así, el riesgo país marcaba un retroceso de 0,1% hasta los 2.821 puntos básicos.