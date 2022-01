Dólar blue hoy: bajó 50 centavos y cotizó a $ 209

Actualmente, la brecha entre el billete ilegal y el oficial sigue por encima del 100%. El Banco Central tuvo una jornada neutro al intervenir en el mercado.

El dólar blue retrocedíó 50 centavos y se vendió en el mercado paralelo a $ 209. De todos modos, se posiciona como una de las divisas más caras en el mercado cambiario. Actualmente, la brecha entre el billete ilegal y el oficial sigue por encima del 100%.

Según fuentes del mercado, en el segmento de contado se operaron U$S 125,942 millones, en futuros MAE apenas U$S 0,02 millones y en el mercado de futuros Rofex U$S 220 millones. El Banco Central terminó el día con saldo neutro por su intervención.

A su vez, el dólar financiero operó dispar. El MEP con AL30 subió 0,6% y superó los $ 203, mientras el contado con liquidación (CCL) que se opera de forma libre anotó subas y bajas de hasta 1% y cotiza entre $ 204 y $ 210.

Por último, el dólar oficial avanzó 25 centavos, a $104,09. En tanto, el dólar solidario, cotizó a $179,44.

Mercados financieros

El índice líder S&P Merval de la Bolsa de Buenos Aires perdía 0,4%, a 85.100 unidades a las 11:30 horas, tras ganar un 1,2% en pesos durante la semana pasada. En las bolsas de Nueva York no había operaciones, con motivo del feriado en los Estados Unidos por la celebración del Día de Martin Luther King.

Sin valores de referencia en cuanto a los bonos Globales de Argentina, que son negociados en el exterior, el riesgo país de JP Morgan se estabilizaba en los 1.885 puntos.