Dólar blue hoy: el 14 de junio no se movió y cerró a $ 158

El dólar cerró, en promedio, a $94,26 para la compra y $100,53 para la venta, por lo que con la carga impositiva del 65% trepó a $165,88.

El dólar blue finalizó este lunes sin variaciones respecto del viernes y cerró a 158 pesos, con lo que se mantiene en el valor más alto desde el pico de 162 pesos de fines de abril, mientras las cotizaciones bursátiles tuvieron la octava caída consecutiva. En el sector minorista -un sector con bajo volumen de operaciones por los controles cambiarios-, el dólar cerró en promedio a $94,26 para la compra y $100,53 para la venta, por lo que con la carga impositiva del 65% trepó a $165,88.

El Banco Central logró adquirir unos US$ 80 millones -el mejor número de junio- y elevó a US$ 420 millones el saldo positivo de este mes. En el mercado mayorista, donde operan bancos y grandes jugadores de la plaza cerró a $95,25, doce centavos arriba del cierre del viernes pasado y el volumen negociado llegó en el segmento de contado a US$ 343,7 millones, sin operaciones en futuros MAE y con un monto de US$ 138 millones en el Rofex.

Los exportadores de cereales y oleaginosas totalizaron entre el lunes y viernes anterior ingresos por US$ 791,7 millones, el monto más alto de las dos últimas semanas. En cuanto a las cotizaciones bursátiles, el dólar MEP o Bolsa cotizó a $157,10, con un recorte del 0,3%, mientras que el Contado con Liquidación operó a $164, con una baja del 0,6%, respecto del viernes.

El dólar paralelo registra en el año una disminución de ocho pesos, equivalente al 4,8%, mientras que en el último año se apreció 26,4%, desde los $125 que cotizaba el 16 de junio de 2020. La brecha entre el blue -que la semana pasada avanzó un peso- con el oficial mayorista se ubica en la actualidad en el 66%. En este año, el paralelo acumuló en abril un alza de $9 y en mayo de $7, pero entre enero y marzo había operado siempre a la baja.