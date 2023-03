Royón: "No está descartada la quita de concesión a Edesur"

La secretaria de Energía explicó que la intervención hará una revisión para determinar si es necesario quitar la concesión.

La secretaria de Energía, Flavia Royón, confirmó este martes que la quita de la concesión a Edesur "no está descartada". "Estos problemas del servicio tienen muchos años. Pero para la quita de la concesión nosotros tenemos que hacer un trabajo serio y responsable para que después el Estado argentino no tenga que asumir gastos", sostuvo la funcionaria en diálogo con El Destape Radio.

Después de que se conociera la intervención sobre la distribuidora Edesur, la titular de Energía explicó que el objetivo es avanzar "gradualmente". "Primero, se puso un veedor para el relevar el plan de verano. Se está trabajando en la auditoría. Tenemos informes preliminares y espero tomar una acción inmediata en esta intervención y de ahí se procederá, si es necesario realmente, con la quita de la concesión", detalló la funcionaria.

Royón explicó que la intervención "servirá para poder fiscalizar que se cumplan las obras y que, en caso de pérdida de servicio, se pongan todos los recursos, como cuadrillas. "También se relevará el uso de recursos de la empresa y, si no intervenimos, no sabemos si está cumpliendo o no, detalló la secretaria, quien detalló que respecto a la competidora de Edesur, la distribuidora Edenor, la cantidad de cortes fue de 6 a 1.

Según explicó en la entrevista, el designado interventor administrativo de Edesur, Jorge Ferraresi, no estará solo, sino con un "equipo de profesionales, que es el que actualmente viene realizando la auditoría". Rechazó que el problema sea una cuestión del precio de la factura. "Ya estuvo la tarifa plena y no los planes de inversión de Edesur. Edenor está con las mismas condiciones y la relación fue de 6 cortes de Edesur por cada uno de Edenor. Entonces no es un problema de la tarifa", detalló Royón.

"El Estado debe controlar y la intervención es un paso más. Hoy estamos dando tarifa. Se puso al día la deuda con CAMMESA. Se ha pagado el cien por cien de de de su factura corriente con CAMMESA y ahora esperamos que haga los planes de inversiones", detalló.

"Nosotros en esta gestión hemos hemos ido regularizando, viendo justamente a mediano plazo seguir haciendo las inversiones. Estamos buscando más generación. Si bien no hubo ningún corte por parte de generación, consideramos de que es importante ampliar la capacidad instalada en la Argentina en materia de transporte entre las obras que pusimos en marcha. Estamos licitar para incorporar casi 5000 km de líneas de alta tensión", explicó la funcionaria.

La secretaria de Energía aseguró que "la empresa se había comprometido con un plan de contingencia para el verano, donde también hubo un veedor del ENRE, que está haciendo los informes preliminares de cómo fue este verano". .

"Se ha informado que había incumplimientos. Por eso la decisión que ir a una intervención que es un paso más que un veedor, sin afectar la propiedad de la empresa. Esto no es una estatización. Tampoco nos hacemos cargo de la operación ni se ve afectado el proceso de venta. Simplemente es una intervención, donde se va a controlar y fiscalizar un paso antes de que estas obras se hagan, para priorizar cuáles son más necesarias para que el verano que viene este sea un verano mejor inclusive este invierno tengamos energía normalmente", reiteró Royón.

La funcionaria no descartó que haya habido intencionalidad de sabotaje, incluso para bajarle el precio a la empresa que está a la venta por parte de su controlante italiana, Enel.

Por último, reconoció que se está trabajando en cambios sobre las potestades del ENRE. "El servicio tiene que estar en manos privadas, según mi voluntad, con un Estado presente que pueda controlar. Pero para eso hay que ponerlos en valor y darles mayores facultades", concluyó la funcionaria del área.