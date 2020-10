En septiembre se vendieron 158.941 vehículos usados, lo que representó un aumento de 4,2% respecto de igual mes del año pasado (152.563), consolidando así el repunte que evidencia el sector desde el piso que marcó la pandemia, informó la Cámara del Comercio Automotor (CCA). Si se compara con agosto previo (154.216 unidades), el alza fue de 3,1%. En los nueve primeros meses del año se vendieron 1.057.320 unidades, un 18,3% menos que en igual período de 2019 (1.294.701 vehículos).

"Mes a mes el mercado de autos usados va marcando un repunte en sus ventas", aseguro el presidente de la entidad, Alberto Príncipe. Según sus estimaciones, las ventas del sector no superarán los 1,4 millones este año, lo que implica un 20% menos que en 2019. "Esto se producirá porque en marzo, abril y mayo prácticamente los locales estuvieron cerrados y se perdieron de comercializar cerca de 230.000 unidades, promedio mensual para esos tres meses. "Si las ventas hubieran seguido su ritmo normal el volumen a comercializar durante el año estaría en los mismos números de año pasado: 1,7 millones", explicó Príncipe.

Un relevamiento realizado por esa entidad a nivel nacional muestra que pese al aumento en las ventas se está produciendo un amesetamiento del mercado. "No hay tantas consultas, tanto en los locales como vía online. Ese furor por la compra ha bajado sobre todo en el interior que era el que estaba traccionando", señaló Príncipe. En contraposición, el AMBA está volviendo, de a poco, a retomar el ritmo, según la cámara de autos usados. El directivo de la entidad advirtió que "todo esto con la problemática que se agudiza a medida que pasan los meses por la falta de stocks en las agencias".

El ranking de los 10 usados más vendidos en septiembre se compone del VW Gol y Trend (10.382 unidades transferidas), Chevrolet Corsa y Classic (6.112), Renault Clio (4.377), Toyota Hilux (4.095), Ford Fiesta (3.850), Fiat Palio (3.494), Ford Ka (3.247), Ford Ranger (3.243), Ford Focus (3.227) y Ford EcoSport (3.186).

"Los mismos están en el límite y no hay reposición. La falta de entrega de autos 0km y particulares que piden lo que no valen los autos, hacen un combo demasiado preocupante para el sector", advirtió. Dijo que el púbico sigue apuntando a la compra de autos seminuevos, pero a modelos específicos que van desde 2016 en adelante. Señaló que la rentabilidad es otro factor que preocupa: "Cuando se vende un auto no sabemos a qué precio lo vamos a reponer. El mercado está muy incierto pese al movimiento que se está teniendo", concluyó Príncipe.