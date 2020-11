Anses extiende la suspensión del trámite de fe de vida hasta 2021

Con el objetivo de limitar la circulación en el marco de la pandemia, la Anses prorrogó hasta el 31 de diciembre la suspensión del trámite de supervivencia / fe de vida para el cobro de las jubilaciones y pensiones de noviembre y diciembre. Esto significa que los beneficiarios no deberán concurrir a los bancos para hacer el trámite.

Además, el organismo a cargo de Fernanda Raverta establece que los titulares residentes en el exterior pueden presentar, de forma excepcional, el certificado de supervivencia semestral ante el banco apoderado también hasta el último día de este año.

En los considerandos, se explicó que “el resultado del relevamiento realizado entre las Entidades Pagadoras, referido a la implementación de procedimientos complementarios no presenciales para el control de fe de vida, evidencia la necesidad de prorrogar la suspensión del trámite de actualización de fe de vida por parte de los jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y Pensiones No Contributivas, por los meses de noviembre y diciembre de 2020”.

La extensión “se sustenta en la necesidad de que las Entidades Pagadoras tengan tiempo suficiente para lograr una amplia difusión de los procedimientos complementarios no presenciales para el control de fe de vida, a fin de mitigar el riesgo de aglomeraciones en sucursales y centros de pago” y “resulta imprescindible que los beneficiarios sean adecuadamente informados por las Entidades Pagadoras de los procedimientos complementarios no presenciales para dar su fe de vida”. Asimismo, el comunicado añadió: “La prórroga mencionada no impide que los procedimientos complementarios no presenciales para el control de fe de vida sean puestos en producción por parte de las Entidades Pagadoras, sin que sean de uso obligatorio por parte de los beneficiarios”.

Certificado digital

En septiembre el Gobierno firmó un convenio para poner en marcha la Plataforma federal del Certificado Digital de Hechos Vitales, el cual permitirá que siete millones de jubilados no deban movilizarse para obtener la fe de vida, y que los recién nacidos obtengan sus certificados de nacimiento de manera simplificada. La nueva herramienta estaría disponible para principios de 2021.

La plataforma cuenta con un desarrollo 100% nacional y está a cargo del Registro Nacional de las Personas, dependiente del Ministerio del Interior, en una iniciativa conjunta con el Ministerio de Salud y la Anses. También contará con una articulación federal con los registros civiles de las 24 jurisdicciones para la puesta en marcha de la plataforma, junto a los ministerios de Salud provinciales, PAMI, instituciones financieras y otros organismos públicos y privados.