Consumo sin repunte: leve suba en super pero desplome en mayoristas en la Ciudad

Durante el tercer. trimestre, el consumo de bienes en supermercados de la Ciudad registró un mínimo incremento interanual de 0,4% que representa una desaceleración en el ritmo de crecimiento de 4,4 puntos porcentuales –p.p.–, respecto de la suba del período anterior. Si se considera el acumulado enero/ septiembre, las ventas constantes en los supermercados porteños aumentaron 2,5%. Por su parte, las ventas constantes a consumidores finales en los autoservicios mayoristas mostraron una nueva contracción del 15,6%.

El comportamiento por grupo de artículos mostró un cierre estable para Alimentos y Bebidas en su conjunto; no obstante, Bebidas sufrió una importante reducción, junto a Rotisería y, en menor medida, Lácteos. Dentro del rubro, compensaron los mayores consumos de Verdulería y frutería, Carnes y Panadería. El ticket promedio por operación del trimestre alcanzó $20.101 a precios corrientes.

Supermercados el consumo en supermercados aumentó 0,4% interanual, que representa una desaceleración en el ritmo de crecimiento de 4,4 puntos porcentuales (p.p.) respecto de la suba del período anterior (4,8%). En el acumulado del año, las ventas constantes se incrementaron 2,5%. El ticket promedio por operación del trimestre alcanzó los $20.101 a precios corrientes y registró una nueva mejora interanual en términos reales, aunque en un porcentaje menor al computado en los tres meses previos.

De esta manera, la compra promedio a valores constantes del tercer trimestre se situó por debajo de la referencia media del segundo trimestre (abril-junio). El comportamiento por grupo de artículos mostró resultados mixtos: Verdulería y frutería: 13,3%. Otros: 9,6%. Panadería: 3,1%. Indumentaria y textiles: 2,8%. Carnes: 2,8%. Limpieza y perfumería: 1,5%. Almacén: 0,4%. Lácteos: -0,7%. Bebidas: -6,6%. Rotisería: -8%. Electrodomésticos: -18,6%.

En los autoservicios mayoristas las ventas siguen sin repuntar: en el tercer trimestre se contrajeron un 15,6%. En el acumulado del año perdió 8,9%. “La trayectoria interanual del indicador acentuó el ritmo de caída y computó el retroceso más importante de los siete parciales consecutivos que lleva de deterioro”, señalaron desde el IDECBA. La compra media disminuyó a precios constantes y alcanzó el nuevo mínimo de la serie al quedar por debajo del registro del último trimestre de 2024.

En ese sentido, aclaran que se tiene que tener en cuenta que durante septiembre de este año se verificó el cierre de una boca de expendio mayorista en la Ciudad que -en términos de metros cuadrados disponibles- equivalió a una reducción del 21,5%. El consumo en los centros comerciales de la Ciudad experimentó una retracción del 6,8% en términos interanuales, luego de variaciones positivas en el primer semestre (enero-junio). La trayectoria interanual del acumulado se mantuvo en leve alza (1,5%) por la buena performance de los primeros tres meses del año.

“Se trató de un nivel de actividad mínimo para un tercer trimestre, solo superado por los guarismos de la pandemia en 2020 y 2021”, indicaron. En ese sentido, los rubros de Indumentaria (-11%) y Ropa deportiva (-9,7%), junto a las actividades ligadas al consumo recreativo de las familias como Patio de comidas (-4,3%), Librería (-6,5%) y Esparcimiento (-0,2%), mostraron caídas relevantes. Por último, la demanda en las tiendas de electrodomésticos y artículos para el hogar aumentó en la comparación interanual (11,7%) y completó cuatro trimestres consecutivos de tasas positivas:

Cabe resaltar que se verificó una “importante ralentización” tomando en consideración la dinámica de los dos primeros cuartos (-27,2 p.p. respecto del trimestre previo). “ A lo largo de 2025, el sector se benefició de una combinación de desaceleración inflacionaria, mejores condiciones de financiamiento y una oferta más amplia a partir de la mayor presencia de artículos importados”.

Amoblamiento: 11,7%.

Electrodomésticos: 9,9%.

Perfumería: 5,6%.

Juguetería: 5,2%.

Esparcimiento: -0,2%.

Patio de comidas: -4,3%.

Librería: -6,5%.

Ropa deportiva: -9,7%.

Indumentaria: -11%.

Otros: -12,3%

Por último, el volumen de patentamientos de automotores alcanzó 32.367, equivalente a una suba interanual de 33,6%. Como viene sucediendo desde el comienzo del año, el sector va marcando récords de unidades patentadas; en este caso se trata del mejor registro de inscripciones iniciales para un 3er. trimestre de los últimos ocho años. La proporción de automotores de fabricación nacional en el total de patentamientos continuó en disminución, como durante todo 2024; en el período, solo tres de cada 10 inscripciones iniciales correspondieron a unidades de origen nacional. Por su parte, los patentamientos de motovehículos aumentaron 2,1% y acumularon 4.470. En la comercialización de vehículos usados, los datos de transferencias mostraron que los automotores crecieron levemente mientras que los motovehículos se redujeron.