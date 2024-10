Empresarios de la construcción piden ampliar el Presupuesto 2025 para el sector

El titular de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), Gustavo Weiss, advirtió por la falta de recuperación del sector y adelantó que para "mantener la infraestructura existente" es necesario cuadruplicar los fondos destinados en el Presupuesto 2025, en el marco de la paralización de la obra pública.

"La obra pública en el Presupuesto 2025 tiene un 0,7% de inversión (del PBI) sobre el producto bruto que es totalmente insuficiente para mantenimiento de la infraestructura existente", advirtió Weiss este lunes en diálogo con Habrá Consecuencias, por El Destape AM 1070. En ese sentido, precisó que "el sector necesita cuatro veces más" fondos que lo previsto en el proyecto que el Ministerio de Economía envió al Congreso el 15 de septiembre, es decir, "un 3%" del PBI, aunque eso solo para "mantener la infraestructura existente". En cambio, "si queremos hacer obras nuevas, como ampliar una ruta, eso requiere fondos adicionales" por arriba incluso del 3%.

Weiss advirtió por la caída del empleo en el sector, que no logra recuperarse de los despidos. "En la actividad seguimos un 24% interanual abajo, y en el empleo perdimos cerca de 120.000 trabajadores interanual en julio. No se han recuperado pero tampoco se está incrementando la pérdida. Si no hay un fuerte desarrollo de las obras de infraestructura no creo que haya una recuperación inmediata", afirmó.

Por otra parte, el titular de CAMARCO se refirió a la reunión que el G6, que nuclea a las seis principales cámaras empresariales del país, mantuvo con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, la semana pasada en el marco del diálogo tripartito que busca promover el Gobierno. "Francos nos pidió que definiéramos entre nosotros quién va a ser el empresario que nos va a representar, pero no lo definimos todavía. En principio no va a ser nadie del G6, va a ser un tercero que estamos analizando", aclaró.

En ese marco, Weiss agregó que no se habló sobre "el tema universitario" aunque "se comentó, pero no hubo análisis político". Aun así, el referente empresario aclaró: "Yo estoy absolutamente a favor de la universidad pública, gratuita y de calidad". No hay ninguna universidad del mundo donde un extranjero estudie gratis, esas cosas hay que discutirlas".

Por último, aclaró que "la reunión con Guillermo Francos no fue para hacer propuestas" y que "el Jefe de Gabinete planteó temas". Mientras que señaló que "nos avisaron que se reunieron con la CGT donde hablaron de algunos puntos vinculados a la reforma laboral".