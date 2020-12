Los comercios que venden materiales para la construcción y cadenas de electrodomésticos, rubros en los que se identificaron mayores abusos, están desde este jueves obligados a informar los precios de sus productos todos los días. El presidente Alberto Fernández sostuvo tras la reunión de Gabinete en Casa Rosada que serán "muy rigurosos" los controles de precios para cuidar el bolsillo de los argentinos.

La resolución 678 publicada este jueves en el Boletín Oficial sostiene que "es deber del Gobierno garantizar los derechos esenciales de la población y su goce efectivo". "Es un interés prioritario asegurar el acceso equitativo sin restricciones a bienes básicos, tales como aquellos materiales esenciales y de mayor demanda en el sector de la construcción", agrega la medida en sus considerandos. Los controles se enfocaran en el acceso a los electrodomésticos que resulten esenciales en la cotidianeidad doméstica para las y los consumidores.

"El adecuado funcionamiento del mercado tiene como pilar fundamental que la información sea clara y se encuentre disponible para las y los consumidores en todo momento, y que los proveedores de bienes y servicios la brinden en forma amplia y accesible", puntualizó la normativa.

La medida incorpora además al Sistema Electrónico de Precio Argentinos (SEPA) a los materiales esenciales y de mayor demanda en el sector de la construcción así como también a los electrodomésticos esenciales.

La obligación de informar alcanza a las grandes empresas que comercialicen estos productos al por menor, no obstante, el resto de los comercios puede informar también voluntariamente.

La información suministrada rige solo para el día en que fue remitida. "En caso de no recibirse la misma en un día de actividad comercial, o si ésta se presentara y no fuera validada por el sistema, no se publicará ningún dato del punto de venta para el día en cuestión, siendo el comercio pasible de las sanciones correspondientes", aclara la resolución oficial.

Desde su creación en 2016 a la fecha, las grandes empresas que comercializan alimentos, bebidas, productos de higiene personal y limpieza, informan diariamente sus precios a la Secretaría de Comercio Interior. Con un sistema de información georreferenciado es posible calcular en qué boca de expendio conviene realizar las compras.

El sector de materiales para la construcción se vio envuelto en una polémica, a raíz de denuncias que hubo sobre faltante y desabastecimiento. El 20 de noviembre último, Comercio Interior intimó a las empresas que producen, distribuyen y comercializan productos e insumos para la construcción a garantizar el abastecimiento y aumentar su producción de materiales.