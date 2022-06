Massa recibió al titular del Banco de Desarrollo de América Latina

Durante el encuentro, analizaron la cartera de crédito de la institución en la Argentina, así como el desempeño de los nuevos créditos en marcha destinados a educación, estructuras binacionales y agua y saneamiento.

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, recibió hoy en el Congreso al titular del Banco de Desarrollo de América Latina-ex Corporación Andina de Fomento (CAF), Sergio Díaz-Granados, con quien dialogó sobre cuestiones inherentes a la relación entre ambas instituciones.

Durante el encuentro, Massa y el presidente ejecutivo de la CAF analizaron la cartera de crédito de la institución en la Argentina, así como el desempeño de los nuevos créditos en marcha destinados a educación, estructuras binacionales y agua y saneamiento. En la reunión desarrollada en el Salón de Honor del Congreso, ambos abordaron también el impacto regional de la CAF en Latinoamérica respecto a otros organismos multilaterales.

La CAF promueve un modelo de desarrollo sostenible mediante créditos, recursos no reembolsables y apoyo en la estructuración técnica y financiera de proyectos de los sectores público y privado de América Latina.

Massa viaja al G7

Massa será parte de la comitiva que encabezará Alberto Fernández rumbo a Alemania para participar de la cumbre del G7, a la que Argentina es uno de los seis países invitados. La confirmación llega tras una invitación que le realizó el Presidente, quien mantiene un nuevo foco de conflicto con Cristina Kirchner. También ocurre luego del enojo de dirigentes del partido que lidera, el Frente Renovador, por la ausencia de medidas que cambien el rumbo del gobierno. “Tranquilidad, gestión y unidad de cara al 2023”, fue el mensaje que bajó a los propios.

El Frente de Todos está lejos de bajar las tensiones. La foto entre Alberto y Cristina por los 100 años de YPF y el pedido de renuncia de Matías Kulfas por el off gate no calmaron la interna ya que esta semana la discusión pasó por la administración de los 1.300.000 planes sociales que hay. En el medio, en el Frente Renovador hay descontento porque los pedidos de Massa para institucionalizar la coalición y “reorganizar” el gabinete económico no tienen respuesta y consideran que esa parálisis atenta contra el proyecto político de su líder. Para discutir esta situación, impulsan un congreso del partido el 15 de julio.

Con información de Télam