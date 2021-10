El dueño de Marolio disparó contra los empresarios que se oponen al congelamiento: "Hijos de..."

El presidente de la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas, Víctor Fera, expresó su apoyo al programa de estabilización de precios puesto en marcha por el Gobierno. En un tono de suma molestia, el dueño de Marolio destrozó a quienes se oponen a la medida y hasta llegó a insultarlos.

“Nosotros vamos a apoyar la medida, no tenemos ningún problema en hacerlo", señaló Fera, acompañando la medida que diseñó el nuevo secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti. Sin embargo, en una cruda crítica generalizada, se descargó: "No podemos hablar más de que a un empleado no le alcance la plata para viajar o para comer. ¡Cómo se puede ser tan cínico en la vida! Un empresario que va y te dice: ‘Che, fui a comer a tal lado' y sale 20 lucas el cubierto y un empleado gana 50 por mes. ¿Se puede ser tan hijo de puta?".

Con respecto a la monopolización de los alimentos, Fera afirmó que "hay pocos perros para comerse lo poco que hay". En tanto, subrayó: "Está todo muy mezclado con la política, hay un sector que quiere ver fracasado el acuerdo".

Por otra parte, el dirigente empresario también afirmó, en declaraciones a la prensa, que "no va a haber desabastecimiento bajo ningún punto de vista". Y destacó: "Hace mucho que escucho que a va a haber desabastecimiento, yo diría que no. No considero esto una oportunidad como dicen. Son más las ganas de gente que hace política que la realidad".

Asimismo, Fera manifestó que "a veces tenemos que hacer esfuerzos sin pensar únicamente en el beneficio propio". Al ser consultado sobre el impacto de los costos laborales en la estructura de costos, Fera fue contundente: "Eso es política nada más. Nunca los sueldos en la Argentina estuvieron tan bajos como hoy. ¿Qué quieren, más bajos los sueldos? Acá el problema es que no se actualizaron los sueldos, no los precios de la comida".

El mensaje de Feletti a los empresarios

"Lamentamos mucho este tipo de amenazas que no son a un Gobierno ni a una política, sino al Pueblo argentino", sostuvo el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, a través de Twitter. El funcionario acompañó el mensaje con link a la publicación del titular de la Cámara Argentina de Comercio, Mario Grinman, quien deslizó la posibilidad de que haya desabastecimiento como respuesta a la decisión de congelar los precios de un grupo de productos por tres meses.

La Secretaría de Comercio Interior resolvió retrotraer el precio de casi 1432 productos al primero de octubre. El funcionario tomó la decisión ante los aumentos que sufrieron precios de primera necesidad en lo que va de octubre. Según la publicación que compartió Feletti, el titular de la cámara empresaria aseguró que "si los precios se fijan a pérdida los productores van a dejar de fabricar y va haber faltantes en los comercios".