Se desplomó casi 45% el intercambio comercial con Brasil y fue el peor número desde 2009

Producto de la afección que trajo la pandemia del coronavirus, el intercambio comercial entre Argentina y Brasil se desplomó un 44,7% interanual durante abril. Se trató del mayor retroceso desde febrero de 2009, en medio de la crisis financiera mundial.

El comercio bilateral entre ambos países totalizó U$S 1.016 millones en el último mes, una cifra muy por debajo de los U$S 1.836 millones registrados en abril del año pasado. Esta evolución corresponde a una disminución interanual del 40,6% en las exportaciones de Argentina y del 48,6% en sus importaciones, consignó el Indec.

Según los datos oficiales, las ventas hacia nuestro principal socio totalizaron U$S 539 millones, mientras que las compras acumularon U$S 477 millones. El resultado arrojó un superávit de U$S 62 millones.

El último balance comercial difundido por Indec mostró que en marzo hubo un superávit de U$S 43 millones con Brasil, a pesar de que las exportaciones cayeron con mayor ímpetu que las importaciones.

El 85% de las exportaciones al Mercosur fueron destinadas a Brasil mientras que el 69,2% de las importaciones provinieron de aquel país.