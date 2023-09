Las importaciones de energía dejaron de complicar al Banco Central

Según el Indec, hubo una caída en las importaciones de energía del 54% interanual. El BCRA siguió con su política de financiar las compras al exterior de bienes claves para cuidar la actividad y las reservas.

El saldo comercial de agosto dejó un déficit de 1.011 millones de dólares, mientras que en el acumulado del año, el rojo asciende a los 6.205 millones de dólares, según destacó el último informe sobre el Intercambio Comercial publicado por el Indec. Este resultado se explica por el menor nivel de las exportaciones agrícolas como consecuencia de la sequía que afectó a las diferentes materias primas, como el maíz, el trigo y la soja. También se afectaron las ventas de aceites de soja, por la menor disponibilidad de granos para la industria.

Las exportaciones de agosto fueron equivalentes a los 5.854 millones de dólares, lo que representó una baja del 22,4 % respecto a igual mes del año pasado, mientras que las importaciones alcanzaron los 6.865 millones, con una merma del 12,4% en los mismos períodos.

“Las ventas al exterior de agosto mostraron que la caída interanual de US$ 1.687 millones se debió principalmente a menores ventas de aceite de soja, por US$ 441 millones; maíz en grano por US$ 159 millones; porotos de soja por US$ 154 millones; vehículos por US$ 133 millones; y trigo por US$ 114 millones, entre otras bajas”, puede leerse en el informe del Indec.

La magra campaña agropecuaria, más allá de los incentivos vinculados al dólar soja, arrastraron el nivel de actividad hacia el piso. La caída del PBI del 4,9% en el segundo trimestre de este año comparado con el mismo período del año pasado, se explica en gran medida por el resultado del sector agropecuario. Al segundo trimestre, la actividad primaria registró una caída del 40% interanual.

La caída en las exportaciones e importaciones no solo fueron por una menor cantidad vendida, sino también por un descenso en los precios internacionales de los principales bienes transables. “Los precios de las importaciones bajaron 18,4%, mientras que el de las exportaciones retrocedió 11,7%”, explicaron desde el organismo oficial.

En relación a los productos importados, se destacaron algunas bajas en gasoil por US$ 354 millones; gas natural (US$ 110 millones) y fueloil (US$ 103 millones). Es decir que la principal merma en las importaciones estuvo explicada por la energía. En el total de las importaciones del mes, se mantuvieron valores similares a otros años.

Por ende, pudieron importarse bienes e insumos claves para la industria a partir de la financiación de las importaciones, una medida que le permitió al Banco Central cuidar reservas pero al mismo tiempo garantizar la llegada de insumos claves. De todas maneras, el sector industrial puso el ojo en los sistemas de autorizaciones de importaciones, teniendo en cuenta varios faltantes, situación que llevó al ministro de Economía y candidato Sergio Massa a liberar importaciones en diferentes rubros para garantizar niveles de actividad.