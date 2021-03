Vuelven los cines: radiografía de la impactante caída del sector en 2020

Vuelven los cines. Tras un año de haber estado apagadas, las pantallas gigantes nuevamente serán motivo de convocatoria. Aunque con protocolos y uso del 50% -o menos- de la disponibilidad en la sala, la industria cinematográfica prende el motor y va por la dinamización de la actividad, pero también, como muchos otros rubros, por la recomposición de ingresos, nulos desde abril.

De los primeros cuatro meses del año pasado, sólo durante enero y febrero las salas operaron de manera normal. Luego, a partir del 12 de marzo comenzaron las restricciones a la exhibición. Ya para el 16 de marzo por medio de un decreto de necesidad y urgencia se prohibieron los espectáculos públicos y, finalmente, el viernes 20 de marzo comenzó el período de aislamiento social, preventivo y obligatorio.

El apagón total, en números

Según un informe detallado del portal dedicado al sector Ultracine, como resultado de las restricciones provocadas por la pandemia, durante el primer cuatrimestre de 2020 se perdieron más de 5 millones de entradas a comparación del mismo período en 2019, lo que significó un desplome interanual del 37,6 % de la taquilla. En total, en 2020 la cantidad de entradas vendidas fue de 8.635.317 en comparación a las 13.717.244 del año anterior.

Por su parte, enero reportó 4.400.736 de entradas vendidas, un 1,49% más que igual mes de 2019. Ya febrero registró su pico con 3.476.999 tickets vendidos, un alza interanual del 42,77%.

En marzo, con el comienzo de las restricciones, y el posterior cierre de salas, el saldo respecto a 2019 fue negativo. En ese mes sólo se vendieron 757.528 entradas, un descenso del 73,15%. Abril directamente no tuvo actividad.

“Salvo algunas excepciones, hasta diciembre la mayoría de los cines se acogieron al ATP por considerarse dentro de los sectores críticos. Luego empezamos a acogernos al REPRO II (programa de similar característica pero con alcance y monto menor)”, detalló el CEO de Multiplex, Gustavo Feldman. Además, aseguró que no hubo despidos gracias al DNU que los prohíbe, pero sí “cierre de empresas”, aunque no por parte de las sucursales de grandes cadenas como Cinépolis, Cinemark, Hoyts, etc, sino de los cines más pequeños. Feldman recordó el dato de la Federación Argentina de Exhibidores Cinematográficos, organización que nuclea a cines de mediano alcance, que asegura que al menos el 25% de las pymes del sector debieron cerrar debido al déficit de ingresos.

La pérdida de ingresos y la dependencia de la taquilla internacional

“Los cines están hace un año sin ingresos pero con gastos importantes de alquiler, además tuvieron que bajar la potencia eléctrica porque la facturación normal es bestial. Distintos son otros rubros que algo generan.”, contó Santiago Torres Walsh, conocido en redes como Sir Chandler, del portal CinesArgentinos. Con la reactivación de la actividad, la actualización de los costos de los servicios que utiliza la industria también impactará en las empresas del sector, lo que representa un problema porque el presupuesto destinado al mantenimiento de los cines aumenta y el traslado a precios no es compatible con la pérdida de poder adquisitivo del público y la búsqueda del consumo. “Hay muchos cines que están abriendo aunque inicialmente estén perdiendo plata, pero si los cines no abren no hay estrenos, y si no hay estrenos no hay cine”, explicó Walsh el circuito que, de momento, se da en loop.

Es que la actividad cinematográfica comercial está atada a lo que suceda a nivel mundial. “China aporta el 30% de la taquilla mundial. Si no estrena, no llegan las películas a Argentina. Lo mismo con Nueva York. Esto va a ser muy lento, pero cuando la nueva normalidad se instale, el cine va a tener muchas chances de recuperarse”, aseguró Sir Chandler. A nivel local, Buenos Aires y CABA acaparan el 50% de las ventas del país.

De acuerdo a los reportes comentados por el integrante de CinesArgentinos, hasta el lunes pasado había sólo ochenta salas en funcionamiento en todo el país, cuando previo a la pandemia se contabilizaron 900. El próximo fin de semana, piensa Walsh, habrá alrededor de 400 salas abiertas. Aún no se confirmaron qué películas estarán en exhibición

Valores de las entradas

En cuanto al precio de las entradas, Gustavo Feldman estimó que se actualizarán en base al último número de inflación (36,1%) “o incluso menos”. “Sería un error comercial aumentar demasiado las entradas, el cine es una atracción popular”, opinó el CEO de Multiplex. De acuerdo al INCAA, el valor promedio de una entrada dentro del circuito comercial fue $225,24 entre enero y febrero. Aunque en las grandes cadenas la mayoría de los días el valor de las entradas supera el promedio, el precio del cine “siempre es una mentira porque el 90% de la gente el valor de la entrada bruta, sino que utiliza descuentos, promociones o va un día en particular donde la entrada es más barata”, calculó Chandler y aseguró: “Los precios sirven para aplicar promos. La entrada cubre costos, en realidad la ganancia pasa por el candy bar, la gaseosa y los pochoclos. Igualmente, seguro vendrán promociones por la situación económica en la que estamos.”

La gestión del INCAA frente a la pandemia

Por su parte, desde el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) también se llevaron adelante incentivos económicos. Entre algunas medidas se destaca la disposición de un Fondo de 500 millones de pesos destinado a asistir a la producción de películas nacionales de cualquier género o presupuesto que se inicien en el primer semestre de 2021. Se sumó durante 2020 un programa de estrenos en la señal de TV CINE.AR y en la plataforma de CINE.AR PLAY de forma gratuita, ante la imposibilidad de estrenar en salas cinematográficas, la educación a distancia en sus cinco sedes regionales, ayuda a las obras sociales vinculadas la Industria Cinematográfica como Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo Público, Sindicato de la Industria Cinematográfica Argentina y el Sindicato Argentino de Televisión, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos, entre otros. Además, los créditos a tasa cero y diversos programas destinados a la reactivación económica como el “Sostener Cultura”, también fueron de ayuda.