Subieron los precios de la soja y el maíz disponibles en Rosario

Los precios de la soja y el maíz disponibles cerraron hoy con ganancias en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), en una jornada en la que el trigo con entrega inmediata cotizó estable en relación con la ronda previa y en la que se observó un mayor dinamismo en el mercado.

De esta manera, por la oleaginosa con entrega inmediata, contractual y para la fijación de mercaderías se ofrecieron $ 50.700 por tonelada, una mejora de $ 1500 sobre los registros del miércoles.

En el segmento del maíz, las entregas inmediatas y contractuales se negociaron a US$ 220 la tonelada, una suba de US$ 5 y US$ 10 entre ruedas, respectivamente. De igual forma, la entrega en septiembre escaló US$ 5 y se ubicó en US$ 220 mientras que el tramo octubre-diciembre se situó en US$ 225, un alza de US$ 10 entre jornadas. La entrega en enero 2023 también se ubicó en US$ 225.

En lo que respecta al trigo, por el cereal con descarga inmediata y contractual se ofrecieron nuevamente US$ 280 por tonelada, sin variaciones entre jornadas. Además, se sumó una nueva posición con entrega entre el 15/10 y el 15/11 en US$ 275.

Asimismo, el tramo noviembre-enero de la cosecha 2022/23 permaneció en US$ 270.

Por último, el girasol disponible se mantuvo en los US$ 500 por tonelada.

Con información de Télam