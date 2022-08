Subas para soja y bajas para el trigo en Rosario

Los precios de los granos concluyeron la jornada con saldos dispares en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) con subas para soja, bajas para el trigo y un cierre estable para el maíz.

Por la soja con descarga inmediata, contractual y para las fijaciones de mercadería, la oferta abierta se ubicó en $51.500, $ 850 por encima de la jornada previa, mientras que la oferta en dólares se ubicó en US$ 370 la tonelada.

En cuanto al maíz con descarga inmediata y contractual, los ofrecimientos se ubicaron en US$ 215 la tonelada, sin implicar en variaciones de cotizaciones.

Sin embargo, la entrega en septiembre alcanzó los US$ 235; octubre, US$ 220; y noviembre y diciembre, US$ 225 la tonelada.

Por el cereal del próximo ciclo comercial, la entrega entre febrero y marzo del 2023 alcanzó los US$ 220; abril, US$ 215; mayo, US$ 210; junio, US$ 200; y julio, US$ 190.

Respecto al trigo descarga disponible se ofrecieron abiertamente US$ 290 la tonelada, lo que implicó una caída de US$ 5 entre jornadas.

Asimismo, la posición contractual alcanzó los US$ 285 la tonelada, mientras que por trigo de la cosecha 2022/23 se ofrecieron US$ 260 para la entrega en diciembre de este año.

Con información de Télam