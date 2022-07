Subas para los precios de la soja y el trigo en Rosario

Los precios de la soja y el trigo cerraron la jornada con subas en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), en línea con las mejoras en los valores registradas en el mercado de Chicago.

Por la oleaginosa con descarga contractual y para las fijaciones, se ofrecieron abiertamente US$ 387 la tonelada, US$ 12 por encima de la rueda previa.

En cuanto al trigo, la suba fue de US$ 15 hasta los US$ 325 la tonelada, mientras que la posición septiembre escaló US$ 5 para arribar a US$ 315.

Respecto al cereal de la cosecha 2022/23, se registró la reincorporación de ofertas abiertas, y alcanzaron los US$ 280 para la entrega entre noviembre y enero de 2023.

Por el maíz con entrega inmediata y contractual, las ofertas por parte de la demanda se ubicaron en US$ 215 la tonelada, lo que implicó un descenso de US$ 5 respecto al jueves.

Para la descarga entre agosto y septiembre del corriente año, se ofrecieron abiertamente US$ 230 la tonelada, resultando en una suba de US$ 10, a la vez que la posición octubre se mantuvo estable en US$ 220 y noviembre y diciembre en US$ 215.

Por el cereal de la próxima cosecha, se ofrecieron abiertamente US$ 200 para la entrega durante marzo y abril de 2023.

Por último, el girasol cerró a US$ 500 la tonelada.

Con información de Télam