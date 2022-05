Retroceso del precio de la soja en Rosario

Los precios de los granos cerraron la jornada con bajas en la Bolsa de Comercio de Rosario, en una jornada con menor volumen de negocios y variaciones en los contratos con plazos de corto vencimiento.

Por la soja con entrega contractual, la mejor oferta fue de US$ 415 la tonelada, mientras que para la fijación de mercadería, fue US$ 420 la tonelada, US$ 2 por debajo del cierre de ayer.

En moneda local los valores ofrecidos se ubicaron en $ 48.580 la tonelada.

El contrato de mayo se ubicó también en US$ 420 la tonelada.

Por su parte, el maíz con descarga pactada hasta el 10 de mayo se negoció a US$ 270 la tonelada.

En tanto, para la entrega contractual de mercadería y para el tramo mayo-junio, los precios se mantuvieron en US$ 255.

Los contratos de maíz pactados para los plazos de entre julio y septiembre se ubicaron en US$ 245 y US$257 en el caso de diciembre.

En cuanto al trigo, la entrega contractual se ubicó en US$ 370 la tonelada.

Por último, el girasol se negoció en US$ 600 y el sorgo en US$ 265 la tonelada.

Con información de Télam