La soja subió en Chicago hasta los US$ 641,82 y quedó a menos de US$ 9 de nuevo récord

El precio de la soja subió hoy más de US$ 11 en el mercado de Chicago y cerró a US$ 641,82 la tonelada, con lo que quedó así a poco menos de US$ 9 de superar el récord histórico que alcanzó el 4 de septiembre de 2012, cuando se negoció a US$ 650,74.

De esta forma, el contrato de mayo de la oleaginosa subió US$ 11,11 hasta los US$ 641,82 la tonelada, mientras que el de julio avanzó US$ 9,28 para concluir la jornada a US$ 630,89 la tonelada.

Las ganancias estuvieron relacionadas versiones "que dieron cuenta de nuevas compras chinas de grano estadounidense, cuando lo usual por el momento del año sería ver a la demanda concentrada sobre la soja brasileña", indicó la corredora de granos Granar.

Otro dato que tu tomado en cuenta por los operadores fue el nuevo rebrote de casos de Covid en China.

Los subproductos de la soja también tuvieron un cierre positivo, con un avance en el aceite del US$ 13,23 hasta los US$ 1781,52 la tonelada, a la vez que la harina ganó US$ 7,72 para ubicarse en US$ 519,62 la tonelada.

En sintonía, el maíz se incrementó US$ 4,63 y se posicionó en US$ 321,15 la tonelada, como consecuencia de que " los pronósticos de tiempo seco para el centro y el noroeste de Brasil comienzan a preocupar a los operadores por el posible perjuicio que tales condiciones podrían ocasionar sobre la segunda cosecha en el segundo proveedor mundial".

En contraposición, el trigo descendió US$ 4,04 y se posicionó en US$ 399,77 la tonelada.

"El anuncio del gobierno ruso en cuanto a haber entregado una nueva propuesta de acuerdo de paz al gobierno de Ucrania impulsó a los fondos de inversión a ejecutar ventas y a retirar ganancias", señaló Granar.

Con información de Télam