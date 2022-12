La soja subió $2.000 y cerró a $94.000 en Rosario

La soja volvió a subir $2.000 en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) y cerró para la entrega hasta el 27 de diciembre en $94.000 la tonelada, en la tercer semana de vigencia del Programa de Incremento Exportador II (PIE II), que establece un tipo de cambio diferencial de $230 por dólar para el complejo sojero.

Por el maíz con entrega disponible, se ofrecieron abiertamente US$ 240 la tonelada, sin cambios entre jornada, mientras que la descarga en enero mantuvo su valor en US$ 237.

Respecto al cereal de la próxima campaña, para el tramo febrero-marzo se registraron ofertas por US$ 235; abril, US$ 230; mayo, US$ 225; junio, US$ 210; y julio, US$ 205.

Por su parte, el trigo con entrega disponible se negoció a US$ 325 la tonelada.

Por último, el girasol cerró US$ 400 y el sorgo a US$ 230 la tonelada.

Con información de Télam