La soja encadenó su cuarta caída consecutiva en Chicago y en lo que va de la semana retrocede 8,25%

La soja encadenó hoy su cuarta caída consecutiva en el mercado de Chicago y en lo que va de la semana ya perdió 8,25% respecto al cierre del viernes, lo que significa un retroceso de casi US$ 50.

En la rueda de hoy el trigo y el maíz también cerraron con resultados negativos.

El contrato de septiembre de la oleaginosa cayó 2,30% (US$ 12,77) hasta los US$ 541,14 la tonelada, a la vez que el contrato de noviembre lo hizo por 1,95% (US$ 10,20) para posicionarse en US$ 512,48 la tonelada.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Los fundamentos de la la caída radicaron en los temores del mercado a una desaceleración de la economía mundial.

"La compleja situación económica en la Unión Europea, China, Estados Unidos, entre otras economías, limitaría la demanda internacional, lo que lleva a pérdidas en el poroto y sus productos industriales", indicó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

Sin embargo, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) confirmó hoy una nueva venta externa de soja por 160.000 toneladas a China, mientras la sequía "sigue azotando en amplias zonas productoras estadounidenses, factores que ponen coto a las mermas", agregó la entidad bursátil.

Otro de los factores fue el desplome en el precio del aceite, que cayó 5,80% (US$ 93,03) hasta los US$ 1.510,58 la tonelada, mientras que la harina bajó1,5% (US$ 7,61) para posicionarse en US$ 498,24 la tonelada.

Por su parte, el maíz perdió 2,30% (US$ 6,10) y concluyó la jornada a US$ 259,14 la tonelada, como consecuencia del avance de la cosecha en el Sur de Estados Unidos, donde "el tiempo mayormente seco posibilita una mayor agilidad para las labores", destacó la corredora Granar.

Asimismo, presionó la cotización del cereal "!el importante descenso del valor del petróleo, que afecta las perspectivas de los biocombustibles".

Por último, el trigo retrocedió 4,14% (US$ 12,31) y se ubicó en US$ 284,95 la tonelada, debido a los pronósticos de una recesión mundial que pueda afectar la demanda y por el acuerdo exportador en Ucrania que "todavía se sostiene" con una aceleración de los embarques.

Con información de Télam