La soja cayó US$ 5 en Rosario y el trigo y el maíz disponibles cerraron sin variaciones

El precio de la soja retrocedió hoy US$ 5 en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), mientras que el trigo y el maíz disponibles finalizaron sin cambios, en una jornada que estuvo signada por la publicación del informe mensual del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA).

De esta forma, por la oleaginosa con entrega contractual y para la fijación de mercadería se ofrecieron US$ 415 por tonelada, una caída de US$ 5 entre jornadas, mientras que en moneda local la descarga inmediata y las fijaciones se ubicaron a la baja en $ 50.460 la tonelada.

En tanto, el trigo disponible se mantuvo sin cambios en los US$ 360 y la entrega contractual se ubicó en US$ 355. Además, los valores ofrecidos para el tramo agosto-septiembre se ubicaron en US$ 360, registrando esta última posición una merma de US$ 5 con relación a la anterior jornada.

Por su parte, el maíz con entrega en junio permaneció en US$ 255; las descargas en julio y agosto se ofrecieron a US$ 250 por tonelada, lo que implicó una suba de US$ 5 entre ruedas para el octavo mes del año; y el tramo septiembre-octubre se ubicó US$ 4 por encima del jueves y arribó a US$ 252.

Asimismo, respecto al maíz de la cosecha 2022/23, la demanda ofertó US$ 235 para la entrega entre marzo y abril 2023, una caída de US$ 5 entre jornadas.

El girasol disponible permaneció en US$ 600 por tonelada y el tramo diciembre-marzo del 2023 se sostuvo sin modificaciones en US$ 450.

Por último, en el mercado de sorgo las entregas contractual y en el mes de julio se mantuvieron en US$ 245 por tonelada.

Con información de Télam