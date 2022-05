El trigo sigue con raid alcista en Chicago y en últimos días suma suba de US$70

El trigo volvió a cerrar en alza en el mercado de Chicago con una suba superior a US$ 10, lo que le permitió sumar en lo que va de la semana casi US$ 70 debido a la decisión de la India de cerrar las exportaciones del cereal.

El trigo avanzó durante la jornada 2,57% (US$ 11,8) hasta los US$ 470,2 la tonelada, a pesar de la toma de ganancias que se dio en primer tramo de la rueda.

Según explicó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), el precio del cereal se "sobrepuso un contexto de incertidumbre en el marco de una firme demanda mundial de trigo que ahora se encuentra con pocos proveedores, potencialmente limitando el consumo global triguero".

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Además, la corredora de granos Granar agregó que "entre las razones que prolongaron la firmeza de las cotizaciones se destacaron el muy mal estado de los trigos de invierno estadounidenses en la cuenta regresiva para el inicio de la cosecha, y el atraso en la siembra del grano de primavera".

En ese sentido, ayer el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) redujo del 29 al 27% la proporción de trigos de invierno en estado bueno/excelente y la dejó lejos del 48% de igual momento de 2021.

Por su parte, el contrato de julio de la soja ganó 1,33% (US$ 8,1) hasta los US$ 616,7 la tonelada, mientras que el de agosto lo hizo por 1,05% (US$ 6,2) para concluir la sesión a US$ 596,8 la tonelada.

Los fundamentos de la suba radicaron en "una fuerte demora de la siembra de soja estadounidense, principalmente en Dakota del Norte y Minnesota, lo que podría complicar las perspectivas productivas de cara a la campaña venidera", opinó la BCR.

El aceite acompañó la tendencia alcista del poroto, con un avance del 0,51% (US$ 9,3) hasta los US$ 1.838,8 la tonelada, mientras que la harina cayó 0,42% (US$ 1,9) y se posicionó en US$ 454 la tonelada.

Por último, el maíz se retrajo 0,97% (US$ 3,1) y se ubicó en US$ 315,6 la tonelada, debido a que el avance de siembra del grano amarillo en los Estados Unidos se ubicó en línea con lo esperado por analistas, lo que "da cuenta de mejoras en el ritmo de plantación, mejorando asimismo las perspectivas productivas".

Con información de Télam