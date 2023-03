El trigo lideró las subas en Rosario

El precios del trigo lideró hoy las subas en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), con una mejora de US$ 5, en US$ 275 la tonelada en la entrega contractual, en una jornada en la que el trigo y la soja operaron sin cambios.

El contrato pactado para los meses de noviembre y diciembre próximo de maíz de ubicó en US$ 240 la tonelada, US$ 10 por encima del cierre de ayer.

Por su parte, el maíz disponible, que concentró el grueso de los negocios, finalizó la jornada a US$ 245 la tonelada, sin cambios con respecto a la previa.

La descarga pactada para abril se ubicó en US$ 250; mayo, US$ 240; junio, US$ 230; julio, US$ 215; y agosto, US$ 205.

En tanto, la soja disponible cerró sin cambios a $73.000 la tonelada, mismo precio para las fijaciones.

Por último, el girasol se ubicó en US$ 330 y el sorgo a US$ 245.

Con información de Télam