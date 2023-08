El precio del maíz subió $3.000 y se ubicó en $63.000 la tonelada en Rosario

El maíz volvió a concentrar hoy el grueso de los negocios en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), lo que determinó un incremento en el precio de $3.000 para la descarga inmediata, que de esta forma se ubicó en $60.000 la tonelada.

Por su parte, las ofertas para la entrega contractual y las fijaciones de mercaderías se pactaron a $61.000 y los $62.000 la tonelada, respectivamente, mientras que la posición agosto se situó en $61.000 la tonelada y la descarga pactada para septiembre en $65.000.

En tanto, por la mercadería con entrega en octubre, la oferta fue $ 62.000, lo que determinó un precio en dólares de US$ 177.

Por el grano de la nueva campaña, la entrega entre febrero y mayo se pactó en US$ 180; junio, US$ 170; y julio, US$ 175.

En el segmento de la soja se registraron negocios solo para fijaciones, con una oferta generalizada en $120.000 la tonelada.

En lo que respecta al trigo, las ofertas tanto para la entrega inmediata como contractual se mantuvieron en US$ 240 la tonelada, al mismo tiempo que el tramo noviembre-enero se situó en los US$ 230 la tonelada. lo que significó una suba de US$ 10 entre ruedas para las últimas dos de dichas posiciones.

Hoy no se registraron ofertas por girasol, cebada y sorgo.

Con información de Télam