El precio de la soja volvió a bajar en Rosario, mientras que los del trigo y el maíz marcaron alzas

El precio de la soja volvió a caer en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), mientras que los del trigo y el maíz marcaron hoy alzas, en una jornada que contó con un dinamismo comercial más amplio que en la rueda anterior, focalizada en la oleaginosa.

Por la soja con descarga inmediata y para las fijaciones de mercadería, los ofrecimientos se ubicaron en $67.000 la tonelada, $2.000 por debajo de los valores de la víspera.

Por el maíz con entrega inmediata y contractual, las ofertas ascendieron US$ 5, en US$ 230 la tonelada, mientras los contratos de noviembre y diciembre se mantuvieron en US$ 230 y 235, respectivamente.

En cuanto al cereal de la cosecha 2022/23 y para la descarga de mercadería en marzo, se ofrecieron de manera abierta US$ 235 la tonelada, US$ 5 por debajo de los valores de ayer.

Luego, para la entrega de mercadería en abril y mayo, se ofrecieron abiertamente US$ 230 y para el tramo junio-julio US$ 210.

Por el trigo con entrega inmediata y contractual, se ofrecieron de manera abierta US$ 280 la tonelada, lo que implicó una suba para ambas posiciones de US$ 5 entre jornadas.

Respecto a la mercadería correspondiente a la campaña 2022/23, se volvieron a registrar condiciones de compra por parte de la demanda.

Las ofertas para la descarga entre noviembre y enero 2023, se ubicaron en US$ 275.

Por último, el girasol cayó US$ 20 y cerró a US$ 480 la tonelada.

Con información de Télam