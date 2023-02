El precio de la soja subió más de US$ 5 en Chicago

La soja cerró la jornada con ganancias superiores a los US$ 5 en el mercado de Chicago por problemas climáticos en Sudamérica, mientras que los cereales tuvieron una sesión dispar, con pérdidas para el maíz y precios al alza para el trigo.

El contrato de marzo subió 0,92% (US$ 5,14) hasta los US$ 563,74 la tonelada, mientras que la posición mayo avanzó 0,74% (US$ 4,13) para posicionarse en US$ 561,35 la tonelada.

Los fundamentos de las subas radicaron en el atraso de la cosecha en el Mato Grosso, que podría trastocar la logística exportadora brasileña, que "es vista como una oportunidad para los exportadores estadounidenses, que siguen aguardando una mayor participación de la demanda china en la zona del Golfo", indicó la corredora Granar.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Asimismo, las lluvias previstas para zonas productoras argentinas "podrían terminar siendo menores a las necesarias para complementar el alivio otorgado a las plantas por la humedad de las semanas precedentes", sumó presión alcista.

Cabe recordar que ayer el agregado agrícola en Argentina del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) estimó la cosecha de nuestro país se ubicaría en torno a las 36 millones de toneladas, lejos de los 45,5 millones estimados por la dependencia norteamericana.

Sus subproductos acompañaron la tendencia alcista del poroto, con una suba en la harina del 1,46% (US$ 7,83) hasta los US$ 542,11 la tonelada, mientras que el aceite avanzó 0,24% (US$ 3,31) y se posicionó en US$ 1.343,47 la tonelada.

Por su parte, el maíz perdió 0,84% (US$ 2,26) y se ubicó en US$ 265,83 la tonelada, producto de las voluminosas exportaciones brasileñas, las cuales llegaron a totalizar las 6,35 millones de toneladas en enero, cifra 132% superior al mismo mes del año pasado, quitándole lugar a la mercadería estadounidense en China.

Por último, el trigo ganó 0,16% (US$ 0,46) y cerró a US$ 279,62 la tonelada, debido a "la potencial desaceleración de la inflación en Estados Unidos y un posible fin de la política monetaria restrictiva en la potencia norteamericana", indicó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

Con información de Télam