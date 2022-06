El precio de la soja ganó más de US$7 en Chicago, mientras que el trigo y el maíz cerraron a la baja

El precio de la soja cerró la jornada con una mejora de más US$ 7 en el mercado de Chicago, con lo que suma dos ruedas consecutivas con números positivos, mientras que el trigo y el maíz operaron con bajas, con mermas de más de US$ 7 y US$ 2, respectivamente.

De esta forma, el contrato de julio de la oleaginosa subió 1,22% (US$ 7,26) hasta los US$ 599,11 la tonelada, a la vez que el de agosto lo hizo 0,57% (US$ 3,21) para concluir la jornada a US$ 561,99 la tonelada.

"Además de un reacomodamiento técnico de posiciones de los especuladores tras la reciente liquidación de contratos, la tónica alcista se fundamentó en la posibilidad de que el jueves el USDA ajuste su estimación sobre el área efectivamente sembrada con la oleaginosa", precisó la corredora de granos Granar.

Al respecto, el promedio de las estimaciones privadas ubicó la superficie cubierta con soja en 36,58 millones de hectáreas –el rango fue de 35,90 a 37,39 millones–, por debajo de los 36,83 millones de hectáreas proyectados en marzo por el organismo.

Sus subproductos también cerraron con mejoras en sus valores, con un alza del aceite del 1,53% (US$ 23,59) hasta los US$ 1561,28 la tonelada, mientras que la harina ganó 2,33% (US$ 11,13) para concluir la jornada a US$ 487,99 la tonelada.

En contrapartida, el maíz decreció 0,79% (US$ 2,36) y cerró a US$ 293 la tonelada, por las lluvias caídas durante el fin de semana sobre zonas agrícolas del Medio Oeste de los Estados Unidos y por pronósticos extendidos de 6 a 14 días que, si bien siguen augurando temperaturas superiores a los registros normales, ahora muestran más chances de tiempo húmedo.

Por último, el trigo cayó 2,13% (US$ 7,26) y se posicionó en US$ 332,16 la tonelada.

"El acelerado avance de la cosecha de invierno en Estados Unidos –los operadores esperan ver hoy en el informe del USDA un progreso sobre el 40% del área apta– y los primeros pasos de la recolección en el resto de los países exportadores del hemisferio Norte se mantuvieron como los fundamentos bajistas excluyentes", aseguró Granar.

Con información de Télam