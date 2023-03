El maíz cerró con subas en Rosario

Los precios de los granos cerraron mayormente estables en el mercado físico de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), en una jornada donde los negocios volvieron a concentrarse en el maíz, con subas en varias posiciones.

El precio del maíz disponible avanzó US$5 respecto a la víspera, en US$ 245 la tonelada.

Por su parte, la entrega en marzo también registró un incrementó en US$ 5, en US$ 245; mientras que el contrato de abril se ubicó en US$ 240; mayo, US$ 235; junio, US$ 225; julio, US$ 220; y agosto, US$ 210 la tonelada.

En cuanto a la soja disponible como así también para las fijaciones de mercadería, las ofertas nuevamente se ubicaron en $ 78.000 la tonelada, sin cambios entre ruedas.

Por último, el trigo se mantuvo en US$ 280 la tonelada y el girasol en US$ 360.

Con información de Télam