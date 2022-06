Caídas generalizadas de precios de los granos en Chicago, con la mira puesta en la Reserva Federal

Los precios de los granos ajustaron hoy a la baja en el mercado de Chicago, como consecuencia principalmente, de la inestabilidad en las principales bolsas del mundo y de la incertidumbre generada ante la posible suba de tasas de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos, que se anunciará mañana.

De esta manera, el contrato de julio de la soja retrocedió 0,52% (US$ 3,31) hasta los US$ 624,09 la tonelada, a la vez que el de agosto lo hizo por 0,69% (US$ 4,13) para concluir la jornada a US$ 593,96 la tonelada y sumaron su tercera ronda consecutiva a la baja.

Las pérdidas se sustentaron en que "la inestabilidad del mercado financiero, que ayer generó pérdidas importantes para la oleaginosa, se prolongó hoy, con los principales indicadores bursátiles sin lograr el repunte esperado", según precisó la corredora de granos Granar.

Agregó incertidumbre al panorama el hecho de que, mientras la Reserva Federal de Estados Unidos resuelve cuál será la magnitud de la suba de tasas, "algunas voces comenzaron a especular con la posibilidad de que ese incremento se ubique arriba del medio punto", agregó la consultora.

En sintonía, la harina marcó una rebaja de 0,98% (US$ 4,52) hasta los US$ 453,04 la tonelada, mientras que el aceite cayó 1,54% (US$ 27,12) para concluir la sesión a US$ 1.725,75 la tonelada.

Por su parte, el maíz en su contrato más cercano retrocedió 0,12% (US$ 0,39) y cerró a US$ 302,45 la tonelada, debido al "buen estado general de los cultivos estadounidenses, con la siembra prácticamente concluida, y por el progreso de la segunda cosecha en Brasil, que en pocos días comenzará a volcar un volumen importante de grano en el circuito comercial".

"Sumó para el lado bajista la inestabilidad en el mercado financiero y la chance de que la Reserva Federal de Estados Unidos eleve las tasas de interés, seduciendo a los especuladores con otras opciones de negocios", agregó la consultora Granar.

Por último, el trigo decreció 1,93% (US$ 7,62) y se ubicó en US$ 385,90 la tonelada.

"El principal fundamento de la debilidad fue –y lo continuará siendo por una cuestión estacional– el avance de la cosecha de invierno en Estados Unidos, que pronto será seguida por el inicio de las labores de recolección en el resto de los grandes proveedores de trigo del hemisferio Norte", precisó Granar.

Además, en particular para el mercado estadounidense, sumó a la tónica bajista la fortaleza del índice dólar, que le resta competitividad a las exportaciones.

"Todo esto facilitó la decisión de los inversores de liquidar contratos de trigo, mientras la inestabilidad del mercado financiero se prolonga, con todas las miradas puestas sobre la Reserva Federal", concluyó la corredora.

Con información de Télam