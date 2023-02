Bajas en los precios de los granos en Chicago

Los precios de los granos cerraron la jornada con bajas generalizadas en el mercado de Chicago, afectados por la mala performance exportadora de Estados Unidos, especialmente frente a Brasil.

El contrato de marzo de la soja cayó 0,03% (US$ 0,18) hasta los US$ 558,23 la tonelada, mientras que la posición mayo retrocedió 0,13% (US$ 0,73) para ubicarse en US$ 555,47 la tonelada.

La baja se sustentó en la "ralentización" de las exportaciones estadounidenses, producto de "un moderado ritmo" de compras por parte de China, que focalizó su atención en la mercadería brasileña, indicó un informe de la corredora Granar.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El dato surge del informe semanal sobre exportaciones del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), que relevó hoy ventas de soja por 459.400 toneladas, por debajo de las 736.000 toneladas del reporte anterior y cerca del mínimo previsto por los analistas privados, en un rango que fue de 400.000 a 1.000.000 de toneladas.

La baja de precios tuvo como límite el persistente déficit hídrico que se registra en zonas productoras de Argentina, que repercute sobre la producción de soja de la actual campaña.

El aceite de soja acompañó el retroceso del poroto con una baja del 2,54% (US$ 33,95) hasta los US$ 1.301,59 la tonelada, mientras que la harina ganó 2,82% (US$ 14,99) y finalizó la jornada en US$ 546,18 la tonelada.

Por su parte, el precio del maíz perdió 1,14% (US$ 3,05) y cerró a US$ 264,06 la tonelada, como consecuencia de la devaluación del real frente al dólar mejorando la competitividad del cereal brasileño respecto a estadounidense.

También afectó la cotización la caída en los valores del petróleo, que deprime los precios del etanol, en un contexto donde dicha industria norteamericana bajó la demanda del grano amarillo.

Por último, el trigo retrocedió 0,98% (US$ 2,76) y se posicionó en US$ 278,24 la tonelada, debido a lluvias que se produjeron en las últimas horas sobre zonas productoras de Estados Unidos afectadas por la sequía.

Con información de Télam