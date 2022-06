Tras 4 jornadas alcistas en las que tocó precios récord, la soja perdió más de US$ 8 en Chicago

La soja frenó hoy su marcha alcista tras cuatro jornadas consecutivas con subas en el mercado de Chicago y cerró con una baja de más de US$ 8 hasta los US$ 641,36 debido, fundamentalmente, a tomas de ganancias por parte de fondos de inversión.

De esta manera, el contrato de julio retrocedió 1,32% (US$ 8,63) hasta los US$ 641,36 la tonelada, a la vez que el de agosto lo hizo por 1,05% (US$ 6,52) para concluir la jornada a US$ 610,68 la tonelada.

Los fundamentos de las mermas radicaron en que "los inversores optaron por hacer una parcial toma de ganancias" tras conocerse un informe del USDA que elevó las estimaciones sobre las exportaciones de Estados Unidos 2021/2022 de 58,24 a 59,06 millones de toneladas, según precisó la corredora de granos Granar.

"Por ese movimiento, redujo de 6,39 a 5,58 millones de toneladas su valoración sobre las existencias finales, frente a 5,93 millones calculados en promedio por los privados", se agregó.

A pesar de la baja de hoy, los precios de la soja cerraron la semana con saldo a favor, luego de atravesar jornadas en las que, por momentos, se superó el precio histórico de US$ 650,74 por tonelada que la oleaginosa alcanzó en septiembre de 2012.

La harina, por su parte, marcó un incremento de 0,37% (US$ 1,76) hasta los US$ 472,99 la tonelada, mientras que el aceite acompañó la tendencia bajista del poroto y cayó 2,20% (US$ 40,12) para concluir la sesión a US$ 1.781,53 la tonelada.

Por su parte, el maíz ganó 0,03% (US$ 0,10) y cerró a US$ 304,41 la tonelada, con lo que acumuló su quinta jornada consecutiva con mejoras.

Según los analistas de la corredora, la firmeza del mercado estuvo dada por "los pronósticos de tiempo seco para la segunda quincena de junio sobre el Medio Oeste de Estados Unidos y la falta de acuerdos para sacar de Ucrania los granos retenidos desde el inicio de la guerra".

Por último, el trigo en su contrato más cercano retrocedió 0,04% (US$ 0,18) y se ubicó en US$ 393,43 la tonelada. En tanto, la posición septiembre finalizó sin cambios respecto a la jornada de ayer, mientras que el resto de los contratos finalizaron con subas.

De esta forma, el grano cerró la semana con saldo positivo.

Con información de Télam