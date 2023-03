Subieron el precio de la soja y del trigo en Chicago, en una jornada en la que cayó el maíz

Los precios de la soja y el trigo cerraron hoy con subas en el Mercado de Chicago, en una jornada en la que el maíz cayó hasta los US$251,07 la tonelada.

El contrato de marzo de la oleaginosa avanzó 1,03% (US$ 5,70) hasta los US$ 558,41 la tonelada, mientras que la posición mayo aumentó 1% (US$ 5,51) y cerró a US$ 554,55 la tonelada.

Los fundamentos de las mejoras radicaron en "una nueva jornada de compras técnicas" y en el buen dinamismo exportador estadounidense, sostuvo un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"La sequía argentina y el recorte productivo de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires colabora en el terreno positivo del poroto", agregó la BCR.

Los subproductos de la soja acompañaron la tónica alcista en términos generales, a pesar de que la harina marcó una baja del 0,22% (US$1,21) en su contrato de marzo, en US$539,35, mientras que el resto de las posiciones terminaron con incrementos.

El aceite, en tanto, aumentó 1,40% (US$18,74) hasta los US$1.353,40 por tonelada.

Por su parte, el maíz retrocedió 0,42% (US$1,08) y se ubicó en US$251,07 la tonelada, debido a que la demanda estadounidense se ve muy recortada.

"Sin embargo, las dudas por la continuidad de la exportación de cereales desde Ucrania limita las pérdidas y deja ganancias en posiciones más diferidas", añadió la BCR al respecto.

Por último, el precio del contrato de marzo del trigo creció 0,60% (US$1,56) para posicionarse en US$257,67 la tonelada.

"´Occidente está enterrando descaradamente´ el acuerdo comercial para exportar granos desde Ucrania, afirmó hoy el canciller ruso Sergei Lavrov, lo que trae incertidumbre por la continuidad exportadora ucraniana y apuntala los precios", explicó la BCR.

Y agregó que "esto se da en un marco donde se esperan mejoras en la cosecha ucraniana, que vería compleja su logística de limitarse o finalizarse el acuerdo".

Con información de Télam