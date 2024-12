Por el adiós de Checo Pérez, Max Verstappen salió a defender a su compañero: “No es idiota”

"Checo" y Max han sido compañeros desde 2021, año del primer campeonato del neerlandés.

El 2024 no ha sido un año fácil para Red Bull, que comenzó la temporada con siete victorias de Max Verstappen en diez carreras, algo que le permitió al neerlandés sacar la ventaja suficiente como para consagrarse en Las Vegas. A pesar de la conquista del cuarto campeonato de “SuperMax”, a la escudería austriaca no le fue del todo bien, sobre todo por el flojo rendimiento de Sergio Pérez, que no tuvo más que cuatro podios.

Como resultado, Red Bull no pudo sostener el campeonato de constructores que había ganado tanto en 2022 como en 2023, algo que provocó muchas dudas con respecto a la continuidad del piloto mexicano. Si bien es cierto que en junio firmó la renovación por dos temporadas más, el equipo de Milton Keynes evalúa anular el contrato y pagarle la indemnización al tapatío por su falta de eficacia a lo largo de este año.

Sin embargo, parece ser que Verstappen no está contento con todas las críticas que ha recibido su compañero de equipo en los últimos meses. De hecho, en la conferencia de prensa postcarrera en el GP de Abu Dhabi, el tetracampeón del mundo salió a defender a “Checo” y manifestó que las dificultades que ha tenido en la temporada han sido debido a los problemas que tuvo el RB20: “Siempre se le ha considerado un gran piloto, y ha sido duro, pero ha sido duro para todos en el equipo, porque a veces el coche era muy difícil de conducir”.

Además, el neerlandés sabe bien lo que es ser cuestionado por la prensa internacional, motivo por el que agregó que Pérez no es ningún tonto, a pesar de que es cierto que su rendimiento pudo ser algo mejor este año. “Trabajo con él todos los fines de semana, semana tras semana, y creo que la gente ha sido muy dura con él. Por supuesto, hay algunos fines de semana que tal vez podrían haber sido mejores, pero a veces la gente ha sido muy dura con él, porque no es idiota”, acotó Verstappen.

La FIA le perdona a Verstappen el insulto en Abu Dhabi

En la largada del GP de Abu Dhabi, Max Verstappen chocó accidentalmente a Oscar Piastri, motivo por el que los comisarios de la FIA le dieron una penalización de diez segundos. Para el neerlandés, la sanción fue desmedida y lo hizo saber por la radio, cuando dijo “¿Podemos pedir 20 segundos? Estúpidos idiotas”. Dichas declaraciones podían costarle una nueva sanción al campeón, pero desde la FIA aseguraron que no se tomarán medidas sobre los comentarios del piloto, que deberá cumplir servicios comunitarios en Ruanda por “uso de lenguaje inapropiado” en Singapur.