Nuevas caídas en los precios de los granos en Chicago por las buenas condiciones climáticas en EEUU

Los granos cerraron otra jornada con pérdidas en el mercado de Chicago, por las buenas condiciones climáticas en Estados Unidos y el lento ritmo de exportaciones de ese país.

El contrato de mayo de la oleaginosa cayó US$ 3,40 (0,64%) hasta US$ 524,24 la tonelada, a la vez que el julio lo hizo US$ 4,04 (0,77%) para posicionarse en US$ 515,79 la tonelada.

Los fundamentos de la caída de la oleaginosa radicaron en las buenas condiciones climáticas en zonas productoras de Estados Unidos y a malas ventas semanales del país norteamericano.

"Otro pobre reporte de ventas semanales y el abaratamiento de la soja brasileña, que abre la chance a importaciones estadounidenses desde los puertos norteños de Brasil, aportaron a la tónica bajista de los precios de la oleaginosa", explicaron los analistas de la corredora Granar.

El aceite siguió al poroto, con una caída de US$ 28,66 (2,49%) hasta US$ 1.119,49 la tonelada, mientras que la harina ganó US$ 2,09 (0,44%) para posicionarse en US$ 471,67 la tonelada.

En tanto, el maíz perdió US$ 5,71 (2,26%) y se ubicó en US$ 246,84 la tonelada, producto de que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) confirmó una segunda cancelación de compras chinas de maíz estadounidense, en esta ocasión, por 233.000 toneladas, que se sumaron a las 327.000 toneladas reportadas el lunes.

Por último, el trigo retrocedió US$ 4,59 (1,99%) y cerró a US$ 225,88 la tonelada, como consecuencia tanto por "las buenas lluvias que en los últimos días vienen favoreciendo zonas productoras de invierno de Estados Unidos que necesitaban humedad en forma urgente, como por las condiciones ambientales favorables para los cultivos de los países productores de la Unión Europea y los de la zona del Mar Negro", explicaron los especialistas de la corredora.

Con información de Télam