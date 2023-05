Los precios de los granos operaron en alza en el mercado de Chicago

Los precios de los principales granos operaron hoy en alza en el mercado de Chicago, en una jornada en la que el maíz acumuló su cuarta suba consecutiva, consignó la consultora Granar.

La soja finalizó la ronda de hoy con un aumento de US$ 4,87 para el contrato con entrega en julio, que se ubicó en el cierre a US$ 491,36 la tonelada (acumulando una suba semanal de 2,3%) y US$ 4,14 para el contrato con entrega en agosto hasta US$ 463,34 la tonelada (+1,04% semanal).

Por su parte, el precio del trigo subió US$ 4,32 para el contrato con entrega en julio, que concluyó en US$ 226,34 la tonelada (que acumuló un incremento semanal de 1,82%) y US$ 4,50 en el contrato septiembre hasta US$ 231,30 la tonelada (+2,02% semanal).

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

En tanto, el maíz para entrega en julio escaló US$ 5,21 y se ubicó en US$ 237,78 la tonelada (+8,92% semanal) y para entrega en septiembre subió US$ 7,29 hasta US$ 208,26 la tonelada (+6,98 semanal).

Con información de Télam