Los precios de los granos con subas generalizadas en Chicago

Los precios de los granos volvieron a subir hoy en el mercado de Chicago, impulsados por los bloqueos en las rutas brasileñas que puede complicar la logística exportadora del país sudamericano y por la incertidumbre creciente respecto a los embarques desde puertos ucranianos del Mar Negro.

El contrato de noviembre de la soja subió 2,04% (US$ 10,56) hasta los US$ 527,55 la tonelada, mientras que la posición enero avanzó 1,99% (US$ 10,38) para posicionarse en US$ 531,96 la tonelada.

Los fundamentos de la mejora radicaron en los bloqueos de rutas en Brasil tras la elección de Luiz Inácio Lula da Silva, llevados adelante por camioneros partidarios de Jair Bolsonaro.

Los piquetes afectan la llegada de granos -y de otros productos- a terminales portuarias.

"Los operadores estadounidenses siguen con atención lo que ocurra en Brasil, dado que de persistir esta situación y de generar atrasos en la salida de buques podría darse el caso de cancelaciones y de un cambio de origen de la mercadería por grano de Estados Unidos", indicaron analistas de la corredora Granar.

El aceite acompañó la tendencia del poroto, con una suba del 0,21% (US$ 3.,53) hasta los US$ 1.617,50 la tonelada, mientras que la harina cayó 0,77% (US$ 3,64) para posicionarse en US$ 468,25 la tonelada.

Por su parte, el trigo ganó 2,29% (US$ 7,44) y se posicionó en US$ 331,61 la tonelada, como consecuencia de la decisión de la Organización de Naciones Unidas (ONU) de que mañana no circulen cargueros con granos sobre el corredor seguro del Mar Negro.

"Esta resolución se adoptó luego de que los inspectores turcos y de la ONU concluyeron 36 inspecciones a bordo de los buques que salieron ayer de puertos ucranianos y parece implicar una pausa para abrir una instancia de diálogo con el gobierno ruso, luego de que el Kremlin decidió el sábado “suspender” su participación en el acuerdo de Estambul", sostuvo Granar.

De esta manera, el grano logró revertir la tendencia bajista durante la jornada propiciada por una toma de ganancias.

Por último, el maíz avanzó 0,90% (US$ 2,46) y se ubicó en US$ 274,69 la tonelada, debido a los bloqueos de ruta en Brasil y la incertidumbre respecto a las exportaciones ucranianas de granos.

Con información de Télam