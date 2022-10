Los precios de los granos cerraron con subas en Chicago

Los precios de los granos cerraron con signo positivo la última ronda de negocios en el mercado de Chicago, con mejoras superiores a los US$ 3 en los contratos de soja y maíz.

El contrato de noviembre de la oleaginosa subió 0,66% (US$ 3,31) hasta los US$ 502,29 la tonelada, mientras el de enero lo hizo por 0,64% (US$ 3,22) para posicionarse en US$ 506,79 la tonelada.

Por su parte, el maíz subió 1,15% (US$ 3,05) y se ubicó al cierre de la sesión a US$ 268,98 la tonelada.

Por último, el trigo perdió 0,11% (US$ 0,46) y finalizó las operaciones en US$ 323,44 la tonelada.

Con información de Télam