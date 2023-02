Los granos finalizaron la jornada con leves subas en el mercado de Chicago

Los granos finalizaron la última jornada de la semana con módicas subas en el mercado de Chicago, impulsadas por problemas climáticos en Sudamérica y Estados Unidos y ante el retraso de la cosecha brasileña.

El contrato de marzo de la oleaginosa ganó 0,04% (US$ 0,28) hasta los US$ 561,17 la tonelada, a la vez que el de mayo lo hizo por 0,06% (US$ 0,37) y cerró a US$ 559,33 la tonelada.

Los fundamentos de la suba radicaron en el retraso de la cosecha brasileña, que permite a Estados Unidos "colocar más soja" en el mercado internacional, a lo que se sumó los efectos de la sequía en Argentina en el desmejoramiento del estado del cultivo.

Sus subproductos no acompañaron al poroto, con un retroceso en la harina del 0,06% (US$ 0,33) hasta los US$ 541,33 la tonelada, mientras que el aceite retrocedió 0,63% (US$ 8,60) y se ubicó en US$ 1.356,04 la tonelada.

Por su parte, el maíz subió 0,25% (US$ 0,69) y se ubicó en US$ 266,82 la tonelada, como consecuencia del retraso en la cosecha brasileña, junto a los recortes del Consejo Internacional de Cereales (ICG) a las estimaciones de producción de Estados Unidos. Argentina y Ucrania, indicó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

Por último, el trigo avanzó 0,06% (US$ 0,18) para posicionarse en US$ 281,27 la tonelada, "en función del pronóstico de muy bajas temperaturas para los próximos días en es el estado de Kansas, el principal productor de trigo de Estados Unidos, que viene lidiando con la sequía desde hace meses", explicó la consultora Granar.

Con información de Télam