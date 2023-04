Los granos cerraron con mayoría de bajas en Chicago

Los precios de los granos cerraron la jornada con mayoría de bajas en el mercado de Chicago, como consecuencia del accionar vendedor de los fondos de inversión y las buenas condiciones climáticas en zonas productivas de EEUU.

El contrato de mayo de la oleaginosa cayó 0,21% (US$ 1,19) hasta los US$ 551,52 la tonelada, mientras que la posición julio subió 0,06% (US$ 0,37) para ubicarse en US$ 541,33 la tonelada.

La caída en la posición más cercana se debió al desprendimiento de contratos por parte de los fondos especulativos.

En tanto, los fundamentos de las subas radicaron en una nuevo recorte de las estimación de producción argentina de 27 a 23 millones de toneladas por parte de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

Respecto a los subproductos de la soja, la harina cerró con una suba de 0,73% (US$ 3,75) hasta los US$ 511,02 la tonelada, mientras que el aceite cayó 0,51% (US$ 6,17) para posicionarse en US$ 1.184,30 la tonelada.

Por su parte, el maíz bajó 0,57% (US$ 1,48) y se ubicó en US$ 256,78 la tonelada, como consecuencia de las buenas condiciones climáticas que permiten una rápida siembra en Estados Unidos y por bajas exportaciones semanales del país norteamericano, indicó la corredora Granar.

Por último, el trigo retrocedió 1,83% (US$ 4,59) y se posicionó en US$ 245,08 la tonelada, "en medio de pronósticos que abren la chance de lluvias sobre zonas productoras de invierno, que necesitan mucha humedad para recomponer la condición de los cultivos, en la cuenta regresiva para la definición de los rindes", indicaron los especialistas de Granar.

"Ahora, habrá una muy amplia necesidad de que esos pronósticos se cumplan y de que la humedad se concentre sobre Kansas, que de la semana anterior a la actual vio agrandada la superficie bajo condiciones de sequía del 74,99 al 80,73%", completaron desde la corredora.

Con información de Télam