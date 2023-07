Los granos cerraron con altibajos en Chicago

Los granos cerraron con saldo dispar en el mercado de Chicago, presionados por la sequía en Estados Unidos y por la devaluación del dólar frente al euro.

El contrato de julio de la oleaginosa cayó 1,46% (US$ 8,18) hasta los 549,59 la tonelada, mientras que el de agosto lo hizo por 0,30% (US$ 1,65) para posicionarse en US$ 543,90 la tonelada.

Los fundamentos de la caída radicaron en una toma de ganancias por parte de los fondos especulativos, mientras que la falta de humedad sobre zonas productivas de Estados Unidos impulsaron los precios de las posiciones más alejadas.

Sus subproductos acompañaron la tendencia bajista del poroto, con una merma en el precio del aceite del 2,55% (US$ 39,24) hasta los US$ 1.496,69 la tonelada, mientras que la harina bajó 0,20% (US$ 0,99) para posicionarse en US$ 473,98 la tonelada.

El maíz, en tanto, ganó 1,05% (US$ 39,24) hasta los US$ 236,11 la tonelada, como consecuencia de la persistente falta de humedad sobre las zonas productoras del cinturón sojero/maicero.

"Todas las lluvias que se auguraron para la primera quincena de julio hicieron poca mella sobre las zonas que vienen padeciendo por la sequía", indicaron desde Granar.

Por último, el trigo avanzó 3,39% (US$ 7,99) y se ubicó en US$ 243,06 la tonelada, debido a "la devaluación del dólar frente al euro que se viene registrando durante la semana –la paridad cae en torno de un 2,4%–, que mejora la competitividad de las exportaciones de Estados Unidos en detrimento de las de la Unión Europea", explicaron los especialistas de la corredora.

Con información de Télam