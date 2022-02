La soja superó los US$ 600 y el trigo los US$ 300 en Chicago por la escalada entre Rusia y Ucrania

La escalada en el conflicto entre Rusia y Ucrania, ambos importantes exportadores de commodities agrícolas, llevó a un salto en los precios de los granos en el mercado de Chicago, que ubicó a la soja por encima de los US$ 600 la tonelada y al trigo arriba de los US$ 310 la tonelada.

Los contratos de marzo y de mayo de la oleaginosa subieron 2,09% (US$ 12,31) y 1,96% (US$ 11,57) respectivamente hasta los US$ 600,76 la tonelada.

Los fundamentos de la suba radicaron en la escalada en la crisis ruso-ucrania, con el despliegue de tropas rusas en Lugansk y Donetsk, territorios autoproclamados repúblicas separatistas, pero cuya soberanía es reclamada por Ucrania desde su autoproclamación en 2014.

Según destacó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), "la importancia de la región del Mar Negro en el comercio de aceite de girasol lleva a los productos del complejo soja a importantes subas, con especial relevancia al aceite de soja y a los aceites vegetales en general, ya que entre Ucrania y Rusia se explica cerca del 60% de la producción y el 80% del comercio mundial del aceite de girasol".

De esta manera, el aceite de soja trepó 3,81% (US$ 56,88) a US$ 1.546,53 la tonelada, mientras que la harina avanzó 1,29% (US$ 6,39) para concluir la jornada a US$ 500,11 la tonelada.

El trigo también concluyó las operaciones con fuertes subas.

Así, el contrato de marzo escaló 5,92% (US$ 17,36) y se posicionó en US$ 310,21 la tonelada, como consecuencia de la creciente tensión en dicho conflicto que "está llevando a redireccionar compras de trigo, maíz y aceite de girasol hacia destinos alternativos".

Rusia y Ucrania ocupan respectivamente el primer y tercer puesto de exportación de trigo, "acaparando cerca de un tercio del mercado mundial del cereal", remarcó la BCR.

Esto generó expectativas en los operadores estadounidenses respecto a "potenciales alzas en la demanda de trigo norteamericano, lo cual apuntalan las cotizaciones con especial ímpetu en Chicago".

Por último, el maíz ganó 3,13% (US$ 8,07) y se ubicó en US$ 265,64 la tonelada, también por el conflicto, teniendo en cuenta que Ucrania es el cuarto mayor exportador mundial de maíz.

"Potenciales temores por incumplimientos de embarques desalientan el comercio en la zona del Mar Negro e impulsan los precios hacia arriba", destacó la entidad bursátil rosarina.

Con información de Télam