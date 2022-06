La soja subió más de US$ 10 y el trigo cayó por toma de ganancias tras el salto de ayer en Chicago

El precio de la soja ganó más de US$ 10 en el mercado de Chicago debido a la firme demanda internacional de granos estadounidense, mientras que el trigo volvió cotizó en baja por una toma de ganancias tras las fuertes subas que se registraron ayer.

El contrato de julio de la oleaginosa subió 1,70% (US$ 10,66) hasta los US$ 635,02 la tonelada, mientras que la posición de agosto lo hizo por 1,10% (US$ 6,61) para concluir la jornada a US$ 607,65 la tonelada.

Los fundamento de la suba radicaron en que los operadores prevén que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) realice un recorte a las existencias finales del poroto en el próximo informe sobre oferta y demanda mundial de granos, debido a un fuerte incremento de las exportaciones de dicho país.

Asimismo, por el lado del clima "un factor que comienza a cobrar relevancia cuando la siembra ingresa en su último segmento, los pronósticos extendidos de 8 a 14 días auguran condiciones de tiempo seco sobre buena parte del cinturón sojero-maicero del Medio Oeste, con temperaturas en ascenso", indicó la corredora de granos Granar.

Sus subproductos también cotizaron al alza, con ganancias en el aceite del 0,30% (US$ 5,51) hasta los US$ 1.795,41 la tonelada, mientras que la harina saltó 2,53% (US$ 11,35) para ubicarse en USS 460,10 la tonelada.

Por su parte, el maíz avanzó 1,95% (US$ 5,71) y concluyó la sesión a US$ 298,02 la tonelada y tocó un máximo en dos semanas por "la solidez del mercado spot dado que la demanda que se mantiene robusta a pesar de los elevados precios".

No obstante, el USDA informó ayer que los lotes en condiciones buenas y excelentes alcanzan el 73% mientras que los operadores en promedio ubicaban este dato en 68%, lo cual limitó las subas.

Por último, el trigo perdió 1,94% (US$ 7,81) y se ubicó en US$ 393,80 la tonelada, producto de la toma de ganancias por parte de los fondos de inversión luego de las subas registradas en la jornada anterior de casi US$ 20.

Con información de Télam