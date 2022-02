El trigo y el maíz suben en vista de la crisis ruso-ucraniana y la soja cae por mejoras en la región

La incertidumbre geopolítica por el desenlace de la crisis ruso-ucraniana persistió durante la jornada y sostuvo a los precios del trigo y el maíz, mientras que la soja cayó por la mejora climática en Sudamérica.

El trigo termina la primera rueda de la semana en terreno positivo con una ganancia de US$ 1,01 por tonelada para terminar a US$ 293,68 para las entregas a marzo, de acuerdo al reporte de la Bolsa de Comercio de Rosario.

El avance de conversaciones diplomáticas parece haber limitado la preocupación por potenciales interrupciones en los embarques desde los puertos del Mar Negro, lo que limita el rally alcista que se observó en las últimas jornadas.

Los futuros de maíz cerraron también con ganancias al cerrar la jornada en US$ 258,16 la tonelada, es decir US$ 2,26 más que en el cierre del viernes.

La Bolsa de Rosario informó que el robusto nivel de embarques del grano amarillo desde los Estados Unidos, con exportaciones por 1,46 Mt la semana pasada, lleva los precios hacia arriba.

No conforme con ello, la crisis ruso-ucraniana también sigue impulsando los precios del maíz, considerando que Ucrania es el cuarto mayor exportador del mundo, aunque las lluvias en Sudamérica limitarían el repunte de precios.

Finalmente, la soja cerró con bajas para sus posiciones más cercanas al cotizar a US$ 576,89 la tonelada con una caída de US$ 4,32 para marzo; US$ 578,35 y una baja de US$ 4.50 para mayo y US$ 577,61 para julio con una pérdida de US$ 3,31.

Las recientes lluvias en la Argentina y el sur de Brasil impulsaron los precios hacia abajo en vista de potenciales mejoras productivas para las cosechas venideras, explicó la entidad bursátil rosarina.

No obstante, los embarques semanales de soja desde los Estados Unidos continúan al alza, con más de 1,15 Mt embarcadas la semana pasada, lo que limita las pérdidas.

Con información de Télam