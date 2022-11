El trigo se desplomó más de US$20 por decisión de Rusia de participar en corredor seguro de granos

El precio del trigo se desplomó hoy 6,26% (US$ 20,76) hasta los US$ 310,85 la tonelada en el mercado de Chicago, tras la decisión de Rusia de renovar su participación en el corredor seguro del Mar de Negro para la exportación de granos ucranianos.

De esta manera, el precio del cereal borró casi la totalidad de la suba registrada durante las dos últimas jornadas, luego de Rusia dijera el sábado pasado que iba a rechazar otro acuerdo con Ucrania para garantizar los embarques con granos que zarparan de sus puertos.

Así, la potencia euroasiática reanudó hoy su participación en un acuerdo mediado por Turquía y la ONU.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, dijo que el Ministerio de Defensa de Rusia informó a su par turco que el acuerdo para sacar los granos ucranianos por un corredor seguro en el mar Negro "continuará como antes" desde el mediodía de hoy.

En este sentido, la cartera de defensa rusa comunicó que accedió a dar marcha atrás con la suspensión de su participación tras recibir garantías escritas de Ucrania de que no usará el corredor marítimo para lanzar ataques contra objetivos rusos, informó la agencia de noticias AFP.

Rusia había suspendido su participación en el acuerdo el fin de semana pasado luego de acusar a Ucrania de un ataque con un dron contra su flota del mar Negro, anclada en la península de Crimea.

El acuerdo había sido firmado por Rusia y Ucrania el 22 de julio en Estambul con la mediación de la ONU y Turquía para tratar de evitar una crisis alimentaria mundial resultante del bloqueo de las exportaciones de granos como consecuencia de la guerra.

El pacto rige hasta el 19 de noviembre, y la ONU había llamado insistentemente a las partes a extender su vigencia.

Para la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), el regreso ruso al acuerdo "da oxígeno al abastecimiento mundial de trigo, aclarando un poco el panorama luego de la sustantiva incertidumbre de los últimos días, aunque el acuerdo vence el 19 de noviembre y aún no fue negociada definitivamente su extensión".

En este sentido, los analistas de la corredora Granar señalaron que el presidente ruso, Vladimir Putin, dijo que Moscú se reservaba el derecho de retirarse nuevamente del acuerdo de envío de granos negociado por Turquía, pero dejó en claro que si ello ocurre no impediría los envíos de granos de Ucrania a Turquía.

El precio del maíz también resultó afectado por la decisión de Rusia, por lo que hoy operó con una caída del 1,46% (US$ 4,04) hasta los US$ 270,66 la tonelada.

En cambio, la soja cerró la jornada con una suba de 0,29% en su contrato de noviembre (US$ 1,56) en US$ 529,11 la tonelada, mientras que la posición enero marcó un avance de 0,43% (US$ 2,30) para cerrar a US$ 534,25 la tonelada, por compras de oportunidad y un avance de siembra en Brasil por debajo del promedio histórico, indicó la BCR.

Por último, el aceite de soja subió 3,05% (US$ 49,38) y se ubicó en US$ 1.666,89 la tonelada, mientras que la harina bajó 0,07% (US$ 0,33) para posicionarse en US$ 467,92 la tonelada.

Con información de Télam