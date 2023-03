El precio de la soja subió en Chicago, mientras el trigo y el maíz bajaron

El precio de la soja subió hoy en el mercado de Chicago por el accionar comprador de los fondos de inversión, mientras el trigo y el maíz finalizaron con bajas por la prolongación del acuerdo entre Rusia y Ucrania para extender la vigencia del corredor seguro de granos a través de Mar Negro

El contrato de mayo de la oleaginosa subió 0,64% (US$ 3,49) hasta los US$ 546,01 la tonelada, en tanto que el contrato de julio avanzó 0,37% (US$ 2,02) y cerró a US$ 538,94 la tonelada.

Los fundamentos de la suba radicaron en compras técnicas por parte de los fondos de inversión, tras las reiteradas ventas que se dieron durante la semana pasada como consecuencias del tembladeral financiero registrado en Estados Unidos y Europa.

No obstante, el ingreso de la cosecha récord de Brasil y la falta de compras chinas de mercadería estadounidense limitaron las subas.

El aceite de soja acompañó al poroto, con un avance del 0,92% (US$ 11,68) hasta los US$ 1.278,44 la tonelada, mientras que la harina cayó 0,70% (US$ 3,64) para posicionarse en US$ 510,03 la tonelada.

Por su parte, el maíz perdió 0,19% (US$ 0,49) y cerró a US$ 249,20 la tonelada, como consecuencia de una toma de ganancias por parte de los inversores, la debilidad del petróleo y de la renovación del acuerdo entre Rusia y Ucrania para el tránsito seguro de los granos a través del Mar Negro por 60 días, según Moscú, mientras que Kiev insiste en que son 120, indicó la corredora Granar.

Por último, el trigo cayó 1,37% (US$ 3,58) y se posicionó en US$ 257,48 la tonelada, también debido a la prolongación del acuerdo del corredor seguro para granos y ante la agilidad de las ventas rusas y la abundante oferta australiana.

Con información de Télam