El precio de la soja cayó casi US$ 4 en Chicago

El precio de la soja comenzó la semana con una baja de casi US$ 4 en el mercado de Chicago, por una toma de ganancias y por mejores perspectivas climáticas en zonas productoras, en una jornada en la que el maíz subió 0,22% y el trigo cayó 0,85%.

El contrato de marzo de la oleaginosa perdió 0,70% (US$ 3,95) hasta los US$ 558,96 la tonelada, mientras que la posición mayo bajó 0,72% (US$ 4,04) y se posicionó en US$ 556,48 la tonelada.

Los fundamentos de la caída radicaron en la toma de ganancias por parte de los fondos especulativos, a lo que se sumó la falta de noticias de nuevas compras de mercadería estadounidense a China, "algo que comienza a preocupar a los operadores", comentaron desde la corredora Granar.

Limitó la caída buenos datos de exportaciones semanales de Estados Unidos y el retraso en la cosecha de Brasil, "que ya está complicando la logística exportadora del principal proveedor mundial de la oleaginosa".

La harina acompañó la caída del poroto, con un retroceso del 1,51% (US$ 8,27) hasta los US$ 539,02 la tonelada, mientras que el aceite reportó una mejora del 0,42% (US$ 5,51) para posicionarse en US$ 1.307,54 la tonelada.

Por su parte, el maíz ganó 0,22% (US$ 0,59) y cerró a US$ 267,31 la tonelada, como consecuencia de nuevas ventas estadounidenses y el retraso de la cosecha brasileña.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) confirmó hoy una nueva venta de maíz 2022/2023 a Japón, por 111.800 toneladas, y otra a México, por 200.000 toneladas.

Por último, el trigo perdió 0,85% (US$ 2,39) y se ubicó en US$ 275,67 la tonelada, producto de una toma de ganancias por parte de los fondos de inversión y la apreciación del dólar frente al euro, lo cual genera una quita de competitividad a las exportaciones norteamericanas.

Con información de Télam