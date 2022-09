Caída generalizada de los granos en Chicago, con el trigo retrocediendo 3,12%

Los precios de los principales granos cerraron hoy con caídas en el mercado de Chicago, con lo que la soja y el maíz acumularon tres jornadas consecutivas con pérdidas y el trigo bajó más de 3% tras dos rondas positivas.

De esta forma, el contrato de noviembre de la oleaginosa cayó 0,24% (US$ 1,29) hasta los US$ 533,33 la tonelada, a la vez que el de enero lo hizo por 0,20% (US$ 1,10) para ubicarse en US$ 535,72 la tonelada.

Los fundamentos de la baja radicaron en "el avance desde el Sur de la cosecha estadounidense y las ventas abundantes de soja por parte de los productores en la Argentina, que el mercado cree dinamizarán las exportaciones", precisó la corredora Granar.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El aceite acompañó la baja del poroto, con una caída del 0,52% (US$ 7,72) hasta los US$ 1.472,44 la tonelada. En contraposición, la harina ganó 1,14% (US$ 5,40) y cerró en los US$ 478,95 por tonelada.

Por su parte, el trigo decreció 3,12% (US$ 10,01) y se posicionó en US$ 310,48 la tonelada, en respuesta "a la posición asumida por los garantes del acuerdo de Estambul (Turquía y Naciones Unidas) en cuanto a que las exportaciones rusas de productos agrícolas y de insumos clave como los fertilizantes deben darse sin restricciones", explicó Granar.

Por último, el maíz perdió 0,69% (US$ 1,87) y cerró a US$ 266,72 la tonelada.

La presión de la cosecha estadounidense, que sigue contando con el beneficio de tiempo seco, fue el principal factor bajista para este mercado.

Con información de Télam